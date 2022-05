A legjobb természetes hashajtók

A természetes hashajtók, elsősorban zöldségek és gyümölcsök, főleg a magas rosttartalmuknak köszönhetik, hogy átmozgatják a beleinket és hatékonyabbá teszik a széklet távozását. Ha ezeket esszük, mindenképpen fogyasszunk melléjük elegendő vizet, mert a túl sok rost - különösen, ha nincs hozzászokva a szervezetünk - hasi diszkomfortérzetet, görcsöket, puffadást és egyéb kellemetlenségeket okozhat.

Lenmaggal segíthetjük az emésztést

A lenmag nemcsak rosttartalmának köszönhetően javítja az emésztésünket, de a benne található "síkosító" anyagok megkönnyítik a széklet formálását és annak eltávolítását a szervezetünkből, emellett omega-3 zsírsavakat is tartalmaznak, amelyek csökkentik a mikroszkopikus gyulladásokat és elősegítik a bélrendszer öngyógyító folyamatait. Keverjünk két evőkanál lenmagot (akár őröltet) egy doboz joghurtba, és ezt együk reggelire vagy vacsorára.

A lenmag nem csak rosttartalmának köszönhetően javítja az emésztésünket.

Az aszalt szilva az egyik legnépszerűbb hashajtó

Az egyik legnépszerűbb hashajtó hatású étel az aszalt szilva. Nagyon hatékonyan előzi meg a székrekedést, megkönnyíti a székelést, és abban is segítségünkre lehetnek, hogy a beleket teljesen kiürítsük. Az alkalmazása is igen egyszerű: együnk meg 5-7 szem aszalt szilvát naponta (ügyeljünk arra, hogy a cukortartalma elég magas), vagy igyunk meg egy pohár szilvalevet reggelente. Hasonló hatása van az aszalt fügének is - ezt fogyasztás előtt áztassuk néhány órára vízbe.

Mi a különbség a rendszertelen és a kemény széklet között?

Útifűmaghéjjal a székrekedés ellen

Az útifűmaghéjnak számos pozitív hatása van az emésztésünkre, a rosttartalmának köszönhetően eltelít, megelőzi a hasmenést és a székrekedést, egyes szakemberek szerint segít "leradírozni" a belek falát, így biztosítja azok egészséges működését. A túlzott puffadást és gázképződést is megelőzi. Keverjünk egy teáskanál útifűmaghéjat egy pohár vízbe, és igyuk meg lefekvés előtt. Lehetőleg még egy pohár vizet igyunk meg utána!

Mindig legyen otthon ricinusolaj!

A ricinusolaj segít nedvesen tartani a beleket (akárcsak amikor egy gépet beolajozunk), anélkül, hogy a belek, illetve a széklet folyadékegyensúlyát felborítaná. A székrekedés ugyanis akkor jön létre, amikor a székletből a szervezetünk "visszaveszi" a vizet. A ricinusolaj éppen ezért megkönnyíti a salakanyagok távozását és megelőzi azt, hogy a széklet túl keménnyé váljon.

Azonban csak óvatosan szabad használni, mert ha túl sokat veszünk be belőle, az károsíthatja a bélfalat, az idegeket és az izmokat is. Emellett arra is ügyelni kell, hogy a ricinusolaj néhány gyógyszerrel is kölcsönhatásba léphet. Várandós vagy szoptatós kismamáknak nem javasolt a fogyasztása! Alkalmazása egyszerű: keverjünk el egy teáskanálnyi ricinusolajat egy pohár gyümölcslében, és igyuk meg éhgyomorra.

Alma és körte az egészséges emésztésért

Az alma és a körte nagyon népszerű őszi gyümölcsök, sokféleképpen fogyaszthatóak, emellett tele vannak olyan mikrotápanyagokkal, vitaminokkal, amelyek elősegítik az egészséges emésztést (természetesen számos egyéb pozitív hatásuk is van a szervezetünkre). Az almában például pektin található, ez a rost segít abban, hogy a széklettől könnyebben megszabaduljunk, a körte pedig szorbitolt is tartalmaz, ami széklet nedvességtartalmát növeli. Mindkét gyümölcsnek igen magas a rosttartalma. Fogyasszunk naponta 2-3 szem gyümölcsöt, lehetőleg a héjával együtt.