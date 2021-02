Nemi izgalom hatására a hüvelybemenet, valamint maga a hüvelyfal is nedvessé válik. Erről az úgynevezett Bartholin- és Skene-mirigyek váladéktermelése gondoskodik. Mindehhez szükség van jól működő hormonrendszerre, azaz megfelelő ösztrogénszintre, valamint arra, hogy a nyálkahártya vérellátottsága is bőséges legyen. Ha valamilyen betegség miatt csökken a női nemi hormon mennyisége, és a véráramlás sem optimális a hüvelyben, azoknál a nőknél is megjelenhetnek a hüvelyszárazság tünetei, akik még nem léptek a változókorba.

Endometriózis

A kór becslések szerint akár minden ötödik nőnél előfordulhat. Jellemzője, hogy a méh belső felszínét borító szövet, amelyet endometriumnak nevezünk, a méhüregen kívül is megjelenik. Ráadásul a hormonváltozásokra ugyanúgy reagál, mint a normális helyen növekvő nyálkahártya. Ezért érzékeny a hormonhatásokra, valamintmenstruációsorán megvastagszik és le is válik. Mivel azonban ez a vér nem tud távozni a szervezetből, felgyülemlik a testüregekben, és akár ciszták kialakulását is eredményezheti. A ciszták pedig hegesedést és összenövést okozhatnak a kismedencében található szervek falai között.

Betegségek, melyek hüvelyszárazságot okoznak. Fotó: iStock

h i r d e t é s

Az endometriózis rendkívül erős fájdalmakkal, görcsös vérzéssel járhat, ami megnehezíti a nők mindennapjait. Legsúlyosabb szövődményei pedig a sorozatos vetélés, illetve a meddőség. Magát a betegséget megelőzni nem lehet, mivel még a kiváltó okokat sem ismeri pontosan az orvostudomány. Kísérőjelensége a hüvelyszárazság is, amelyet az alapbetegség kezelésével lehet megszüntetni. Az endometriózist hormonterápiával, valamint műtéti úton tudják gyógyítani. Végső esetben pedig úgynevezett hiszterektómiát alkalmaznak, amely során eltávolítják a méhet és a két petefészket.

Fogamzásgátlók

Afogamzásgátlótabletták hormonális alapon fejtik ki a hatásukat. Legtöbbjük ösztrogént, valamint a progeszteron hormon szintetikus változatát, úgynevezett progesztint tartalmaz. Működésük lényege, hogy megakadályozzák az ovulációt, vagyis az érett petesejt kiszabadulását a petefészekből. Emellett megvastagítják a méhnyak nyákját, és megváltoztatják magát a méhnyálkahártyát is, hogy ha mégis megtermékenyülne egy petesejt, ne tudjon beágyazódni.

Összetett működésük miatt több nem kívánt mellékhatással is járhat a szedésük. Ilyen például a nemi vágy csökkenése, vagy a hüvelyszárazság. Szerencsére a különféle készítmények összetétele más és más, ezért érdemes másikat is kipróbálnunk, amennyiben kellemetlen tüneteket tapasztalunk magunkon.

Cukorbetegség

A diabétesszel együtt járó magas vércukorszint károsítja a hüvely falát sűrűn átszövő vérereket, valamint az ott található idegvégződéseket is - ezt nevezik neuropátiának. Emiatt a cukorbeteg nők gyakran szenvednek hüvelyszárazságtól. Ráadásul az érzékenység csökkenésével az orgazmusra való képesség is kisebb, ez pedig törvényszerűen vonzza magával a szexuális élet zavarait, és a szorongást is. A hüvelyszárazság miatt a közösülés is fájdalommal járhat. A nőgyógyászok speciális krémeket, síkosítókat szoktak javasolni, de a kezelés részeként szóba jöhet hormonterápia is.

Sugár- vagy kemoterápia

Gyakran más kezelések mellékhatásaként jelentkezik a hüvelyszárazság. Például akkor, ha emlő- vagy más női szervet érintő daganat miatt kemo- vagy sugárkezelést kell kapnia a betegnek. Ezek a módszerek a rosszindulatú sejtek elpusztítását célozzák, ám gyakran az egészséges sejtek is áldozatul esnek a kezeléseknek. Például ha a kismedence területét sugarazzák, károsodhatnak a hüvelyhám sejtjei, ez pedig a hámréteg elvékonyodásával, illetve sorvadásával jár. Ha a daganat miatt el kell távolítani a petefészkeket mindkét oldalról, csökken az ösztrogénszint, ami ugyancsak hüvelyszárazsághoz vezet. Emlőrák esetében pedig a kezelést kiegészítő gyógyszerek miatt alacsony a női nemi hormon szintje.

A hipotalamusz működési zavara

A köztiagynak az agyalapi mirigyhez közel eső része tulajdonképpen a szervezet hormonrendszerének vezérlője. Amennyiben a működésében zavar áll fenn, a többi tünet mellett, mint például a menstruáció elmaradása, hüvelyszárazság is jelentkezhet.

Autoimmun betegségek

Egyesautoimmun betegségekesetében is gyakori az ösztrogénhiány. Ezek lényege, hogy az immunrendszer a saját sejtjeinket nem ismeri fel, ezért működésbe lépnek a védekező mechanizmusok, amelyek megkísérlik a gyanúsnak tűnő sejtek elpusztítását. Ez alól a hormontermelő szerveink sem képeznek kivételt. Reumatoid artritisz (sokízületi gyulladás) esetén például az ízületek gyulladása a fő tünet, a járulékos hormonhiány miatt azonban ugyanúgy jellemző rá a hüvelyszárazság is.