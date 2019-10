Veszélyes a penész a lakásban

Hogyan hat a penész az egészségünkre?

Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) szerint a penész nem minden esetben jelent egészségügyi kockázatot, de vannak olyanok, akik jóval érzékenyebbek a penészre. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (World Health Organization - WHO) azonban azon az állásponton van, hogy a penészes környezethordoz magában, mely különösen a légzőszervi panaszoktól szenvedőknek lehet veszélyes. penésznek olyan melléktermékei is lehetnek, melyek erőteljesen allergizálhatnak,, az orr nyálkahártyáját, a bőrt és a torkot is, még akkor is, ha egyébként nem allergiásak. A penészérzékenység hasonló tünetekkel járhat, mint bármilyen más allergia. Ezek közé tartozik az orrfolyás és orrdugulás, az orr- és torokviszketés, tüsszögés, fokozott könnyezés.A legérzékenyebbeknél, a légzőszervi betegségtől szenvedőknél vagy a legyengült immunrendszerűeknél a penész fokozhatja a már meglévő betegségek tüneteit, de ha sokáig penészes környezetben vannak, akkor újabb betegségeket is okozhat. Különösen az asztmások vannak veszélyben. Bizonyos penészgombafajták súlyos tüdőbetegségeket, fertőzéseket, a tüdő szöveteinek hegesedését okozhatják.