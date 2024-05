Tényleg a kannabisz lesz a megoldás a rákra?

Az elmúlt években robbanásszerűen megnőtt a kannabisz lehetséges orvosi előnyeivel kapcsolatos kutatások száma. Szakértők mondták el a Live Science-nek, mit lehet tudni az eredményekről.

Ukrajnában már engedélyezték az orvosi célú felhasználást. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Megállítja a tumor növekedését, máskor meg belobbantja a rákot

A legújabb ezirányú kutatás még nagyon korai stádiumban van: emberi vagy egérsejteken, laboratóriumi körülmények között végzett, preklinikai vizsgálatoknál tart. Egyelőre azt mutatták ki, hogy szintetikus és növényi eredetű kannabinoidok egerekben gátolják a mellrák növekedését. Ezekben a kísérletekben a kannabinoidokat közvetlenül a daganat körüli területre fecskendezték, de vastagbélrák, prosztatarák és bőrrák sejtjeivel is kísérleteznek.

A kannabinoidok bizonyítottan többféle rákellenes tulajdonsággal is rendelkeznek – emelte ki a portálnak Wai Liu. A londoni Szent György Egyetem vezető kutatója ugyanakkor azt is elismerte, hogy bizonyos körülmények között az állatmodellekben éppen ellenkező hatást tapasztaltak, azaz a kannabisz hatására épphogy növekedni kezdett a tumor. Ezek a különbségek részben azzal magyarázhatók, hogy különböző dózisokat alkalmaztak és többféle ráktípussal is kísérleteznek egyszerre.

Április 1-jétől legálissá vált Németországban a kannabiszfogyasztás. Ennek kapcsán Zacher Gábor toxikológus is elmondta a véleményét.

Hiányzik egy láncszem a kutatásban: maga az ember

Ahhoz azonban, hogy bármilyen kannabinoid alapú rákkezelés piacra kerüljön, előbb embereken kellene tesztelni. "Nagy különbség van a Petri-csészében lévő sejteken tapasztalt változás és aközött, hogy mi fog történni, ha egy olyan embert kezelünk, akinek rákja van" – mondta el a portálnak Mikael Sodergren, az Imperial College London orvosikannabisz-kutatócsoportjának vezetője.

Eddig csak néhány kisebb klinikai kísérletet végeztek, és mindegyik csak egyetlen ráktípusra összpontosított: a glioblasztómára, az agydaganat legagresszívabb formájára. Az első, 2006-ban végzett kísérletben a tudósok kimutatták, hogy a közvetlenül az érintett betegek daganatába adott THC-injekciók biztonságosan és hatékonyan gátolják a daganat növekedését. A kísérletben mindössze kilenc glioblasztómás beteg vett részt. Így, bár ezek az eredmények biztatóak voltak, a vizsgálat mintája túl kicsi volt ahhoz, hogy határozott következtetéseket lehessen levonni a gyógyszer biztonságosságáról és hatékonyságáról.