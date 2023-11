„Nem lehetett kihagyni” - erre költik a párok a babaváró hitelt

Három család, három különböző élethelyzet.

„Nem lehetett kihagyni”

Zsolt és Lilla már a második gyermekük érkezését várták izgatottan a kilencedik hónapban, amikor eldöntötték, hogy felveszik a babaváró hitelt.

Olyan előnyös feltételeket olvastunk, amiket nem lehetett kihagyni.

– emlékezik Zsolt.

LEGTÖBBEN LAKÁSRA, HÁZRA VÁGYAKOZNAK A FIATAL HÁZASOK KÖZÜL. FOTÓ: GETTY IMAGES

A nagymamámtól örökölt házban lakunk, Pest egyik peremkerületében, autót már saját erőből vettünk. Nem egy trendi modell, de nekünk, családi kocsinak tökéletes a lányokkal. Szóval, szerencsések vagyunk, nem úgy, mint más barátaink, akiknek még van pár év, mire saját lakáshoz jutnak majd. Mi leültünk, átbeszéltük, és arra jutottunk, felvesszük. Úgy okoskodtunk, számoltunk, hogy van egy tízmilliós összeg felvételére lehetőségünk most, és fogalmunk sincs, mit hoz a jövő. Nem tudjuk, hogy a gyerekeink növekedése során lesz-e stabil állásunk, mennyit ér majd a pénzünk egyáltalán? Ezért átnézve a lehetőségeket, állampapírt vásároltunk, egyszóval befektettük. Ha Dóri és Zizi eléri azt a kort, amikor egyetemre járnak, akkor nem lesz probléma az azzal járó költségek fedezése.

Miután kamatmentes a hitel, és két gyerekre vettük fel, így akár törleszteni sem kellett volna akár három évig, de mi szerettünk volna tiszta lapot, ezért folyamatosan fizetjük a részleteket – folytatja Lilla. Nagyon jó érzés, hogy a családból minden ruhát megkapunk a gyerekeknek, így alig kell valamit is vásárolnunk. Amikor a nővéremnél kinövik a nagyok, máris száll tovább hozzánk. Szerintem manapság nagyon fontos, hogy összetartsunk, és tényleg, nagy mázlink van. Persze kíváncsiak vagyunk, mit hoz a jövő, de igyekszünk racionálisan gondolkodni a gyerekek miatt.

„Saját erőből sikerült felújítani a házat, amit megvettünk.”

Zsófi és Attila egy négyezer fős községet választottak lakhelyül, ahol jó a levegő, nem száguldoznak autók a ház előtt és még néhány gyümölcsfa is segíti őket, hogy ne a zöldséges legyen a babakocsis napi séta.

Amikor várandós lettem a kislányunkkal, akkor merült fel, hogy felvesszük-e a babaváró hitelt – mondja Zsófi. Mi nem akartuk ahhoz igazítani a babavárást, mint sokan körülöttünk. Igazából, amikor elérkeztünk a 12. héthez, akkor éreztük, hogy most már beszélhetünk róla, hogy itt van a pocakomban egy kis élet. Mindenképpen költözni szerettünk volna, bújtuk a netet, pörgettük az ingatlanhirdetéseket. Ugyan Pesten laktunk albérletben, de nem akartuk ott leélni – főleg gyerekekkel – az életünket. Arra persze felfigyeltünk, hogy az ingatlanárak jó nagyot ugrottak, amikor a családok számára egyre több támogatás érkezett. De nem szerettük volna tovább várni. Mindenképpen terveztünk kistestvért Zoénak, ezért jól jött, hogy elengednek a hitelből hárommilliót, amikor megszületik a második gyerkőcünk.

Végül viszonylag jó áron találtuk ezt a Pest közeli, de mégis vidéki hangulatú, faluban lévő házat. Szuper, hogy kamatmentes hitelhez juthattunk, amit nyilván, ha tudunk, előbb visszafizetünk, de mégsem kamatozik. Tehát nem úgy van, mint egy sima banki hitelnél, hogy a többszörösét kell visszafizetnünk, és a kockázat minden egyes törvényi, gazdasági eseménnyel változhat. Van két szép gyerekünk. Saját erőből sikerült felújítani a házat, amit megvettünk. Nem állítom, hogy manapság könnyű a gyereknevelés anyagi szempontból, de mi elégedettek vagyunk. A barátaink örömmel járnak hozzánk hétvégeken. Attila szuper szakács eleve, de ezermester is, és épített egy faszenes kerti grillt, füstölővel együtt, amiben isteni húsokat készít.

„Egy kisebb hitelünket is rendezni tudtuk”

Egy Bács-Kiskun megyei kisfaluban él Móni és Ádám. – A mi esetünk valószínűleg olyan, mint más fiatal páré, elég tipikus. Összeházasodtunk augusztusban, és pár napra rá már egy hiteltanácsadóval ültünk le tárgyalni. Igaz, valamennyi pénzünk volt, de annyi, hogy egy rendes házra valónk legyen, persze nem. – mondja el Móni. – Ő ajánlotta, hogy mindenképpen gondolkodjunk ebben a kedvezményes konstrukcióban. Elmondta, hogy milyen papírokra lesz szükség, mi összeszedtük, és hozzávetőleg két hét alatt meg is érkezett a számlánkra a pénz. Igaz, ekkor még csak tervben volt a kismanónk, de már biztosan tudtuk, hogy érkezni fog hozzánk.

A babaváró hitelből nemcsak a házvásárlást, hanem egy kisebb hitelünk rendezését és a felújítás nagyobb részét is finanszíroztuk. A kölcsön felvétele után rövid idővel derült ki, hogy már várandós vagyok. Mire megérkezett hozzánk Annus, addigra a ház is teljesen készen lett, és karácsonyra be is tudtunk költözni. Családi és baráti segítséggel újítottuk fel a házat, és azért nem mindegy, hogy csak az anyagokat kell megvásárolni, vagy a méregdrága szakembereket is nekünk kell fizetni. Egyszóval: örültünk, hogy van ilyen lehetőség, mert nekünk nagy segítség volt.