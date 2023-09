Így rendezzük be a babaszobát

Egy új családtag érkezése általában hatalmas öröm, de nyilván rengeteg teendővel jár már a nagy nap előtt is. Ilyen a babaszoba berendezése. Mivel a legtöbbünknek ezt csak egyszer-kétszer van lehetőségünk végiggondolni, érdemes úgy csinálni, hogy ne bánjunk meg semmit a folyamatban.

A BABASZOBA TERVEZGETÉSE ÉS BERENDEZÉSE NAGYON IZGALMAS FELADAT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Gondolkodj előre!

Általános szabály, hogy ha nem akarsz évente-kétévente újabb és újabb bútorokat venni vagy szobát festeni, légy előrelátó! Most ugyan egy édes kis rózsaszín apróság érkezik hozzátok, de ez nagyon hamar változik majd. Az újszülöttből pillanatok alatt totyogó, majd kisfiú, kislány lesz, és óvodás korában már könnyen rásüti mindenre: „de anya, az már olyan babás!” Arról nem beszélve, hogy ha rózsaszínre fested a gyerekszobát, majd két évvel később kisfiú születik a családba, kénytelen leszel újra gondolni mindent (már ha valamennyire is kötnek a sztereotípiák). Praktikusabb, ha a gyerekszoba fala, a textilek és a bútorok színe is uniszex, esetleg olyan mintával, aminek később egy ovis is örülhet. Ha mégis szeretnéd a kicsi neméhez, személyiségéhez igazítani a babaszobát, azt inkább a kiegészítőkkel tedd meg!

Érdemes a pelenkázáshoz speciális komódot venni, ami pár mozdulattal kis szekrénnyé, tárolóvá alakítható, pelenkázóra ugyanis legfeljebb egy-két éven át lesz szükséged. A pici hamar kinövi azt, illetve egy idő után annyira mozgékony lesz, hogy veszélyes is lehet oda feltenni. Ez a darab egyébként azért is jól jön, mert általában több fiókja is van, amibe beleférnek a pelenkázáshoz szükséges dolgok, babaruhák. A kiságynál is ugyanez a helyzet: ha nem szeretnél két év után újabbat venni, érdemes beruházni egy ifjúsági ággyá alakítható kiságyra, vagy egy kombiágyra, amiből kis módosítással szintén többféle bútort varázsolhatsz.

Az első hónapok bázisa: kiságy és szoptatófotel

A kiságy az egyik legfontosabb bútor, hiszen egy újszülött az első heteinek nagy részét ebben tölti. Fontos, hogy ne legyen huzatos helyen, ablak alatt, vagy átjáróban, illetve ne kerüljön hideg fal mellé, sőt, ha van rá lehetőség, belső falhoz told! Szintén fő szempont, hogy legalább két szintben állítható legyen a fekvőfelület magassága. Ahogy ugyanis a baba mászni kezd, hamar rájön, hogyan tud felkapaszkodni a rácsokon, így pedig bármikor átbillenhet és kieshet az ágyból. Bár az ágyak méreteit szabványok határozzák meg, mégis oda kell figyelni az ágyrács lécei közötti távolságra, nehogy beszorulhasson a pici feje. A rácsokon belülre pedig érdemes körbe fejvédőt tenni, hogy a ne verje be a fejét az ágy kemény végébe, illetve ne szoruljon be a keze vagy a lába.

Fontos, hogy megfelelően kemény és jól szellőző matracot válassz a kiságyba. Sokak szerint az egyik legjobb választás a kókuszmatrac, amit bármelyik bababoltban meg tudsz venni a legkisebb méretben is. Mindenképp ruházzatok be egy-két matracvédőre vagy gumilepedőre is, ami megvédi a matracot egészen addig, amíg a kicsi teljesen ágytiszta nem lesz (ez eltarthat akár iskolás koráig is). Lényeges, hogy pontosan illeszkedjen az ágykerethez, az ágynemű rögzítését pedig gumis lepedővel oldd meg! Fontos még, hogy a fulladásveszély miatt takaró helyett inkább hálózsákot válassz, ami már egészen kis méretben is kapható téli-nyári változatban. A kiságyban ugyanezen okból nincs helye semmilyen plüssnek, kisállatnak, játéknak, sőt eleinte párnának sem.

Jó, ha a szoptatáshoz beszerzel egy igazán kényelmes fotelt, amiben akár hosszú órákon át kényelmes ücsörögni. Legyen minél szélesebb, mert a kicsik gyorsan nőnek, és van olyan darab, amiben már egy kéthónapos gyerekkel a karodban sem férsz el kényelmesen.

Fő a biztonság és a praktikum

A nagyobb helyet igénylő ruhák tárolásához a kétajtós ruhásszekrény a legjobb választás. Amelyikben ugyanis polcos, akasztós és fiókos elem is található, az nemcsak a baba, de egy évtizeddel később akár egy kamasz ruháinak is megfelelő tárolást biztosíthat. A nyitott állószekrények eleinte a játékoknak és a könyveknek jók, később pedig – egy-egy bele illő doboz segítségével – akár egy nagyobb gyerek kincseit is el tudja rejteni. A babáknál, kisebb gyerekeknél alapszabály, hogy a szekrény hátulját a falhoz kell rögzíteni! Minden polccal, még a cipős szekrénnyel is tegyünk így, a gyerek ugyanis kíváncsi, felmászik ezekre vagy kihúzkodja a fiókokat, ami így elbillenve, felborulva súlyos sérülést tud okozni. Szintén életmentő lehet a légzésfigyelő, aminek több fajta változata is elérhető, illetve ha messze van a gyerekszoba, a bébiőr is jó szolgálatot tehet.

A gyerekszobát eleinte könnyű átlátni, ám amikor felgyűlik a sok játék, kis mütyür, legó, vagy a játékbabák ruhái, mindenképp szükséges lesz néhány tárolót beszerezned. Jó, ha a gyerek (akár már egyéves korától) el tud vonulni egy kis kuckóba, sátorba, babzsákba, hintába, babafotelbe, vagy néhány párnára, ahol pihenhet, könyvet lapozgathat. A hinta amúgy rendkívül jó fejlesztőeszköz is, amiből már valamennyi korosztály számára – akár újszülött kortól – találsz megfelelőt.

A babaszoba dekorációjának tárháza szinte végtelen, a különféle fényfüzéreken át a falfestésig, a falmatricáktól a szép lámpákon (mennyezeti, illetve kisebb éjjeli fényen vagy olvasólámpán) át a fából vagy habkartonból készült betűkig, de a függöny és egy szép szőnyeg, később pedig a babáról készült fényképsorozat is sokkal barátságosabbá teheti a legkisebb családtag birodalmát.