Indul a nagy kaland: babavárás hétről hétre

Hagyományos módon trimeszterekre osztják a terhesség időszakát, az első szakasz az 1-12. hétig, a második a 13-27. hétig, a harmadik, szülésig tartó időszak pedig a 28-40. hétig tart. Eleinte furcsa hetekben számolni az idő múlását, de a fejlődési szakaszok miatt sokkal pontosabb így az események követése.

I. Trimeszter

1-4. hét: Az első, bizonyos szempontból legszebb és egyben legkritikusabb időszak a várandósság kezdete. A terhesség időpontjának kiszámítása az utolsó menstruáció első napjától számolódik. Valójában mire egy nő megtudja, hogy új életet hord a szíve alatt, már el is suhant az első két hét a negyvenből. A Petesejt megkezdte01 útját 9 hónapos albérlete felé, és beágyazódik a méhnyálkahártyába.

Magzat: Ebben az időszakban valójában még zigótának nevezik, egy apró pont a külvilág számára, aki viszont tele van energiával és hihetetlen sebességgel fejlődik.

Anya: Többnyire még fogalma sincs arról, hogy gyermeket vár. A 3.-4. hét valójában a következő menstruáció előtti időszaknak, de már a terhesség 1-2. hetének felel meg. Bár a nemi hormonok (ösztrogén és progeszteron) szintje kissé megemelkedik, csak kivételes esetekben tapasztalható külső tünet.

4-5. hét: Az embrió már szabad szemmel is látható! Elkülönülnek a testrészek, és alakul a gerincoszlop is.

Magzat: Kényelmesen elhelyezkedett a méhnyálkahártyában, és fizikai külsejében is elindul az emberré válás felé.

Anya: A menstruációja már 7-10 napot késik, ez már több mint gyanú. Az első terhességi teszt már pozitív és bejelentkezett az orvoshoz. Ha dohányzik, alkoholt fogyaszt, jobb, ha abbahagyja. Veszélyes vegyi anyagokkal foglalkozók, vagy nehéz fizikai munkát végzők számára érdemes elgondolkodni a munkaterület-váltáson.

Az egészséges táplálkozás az egyik leglényegesebb dolog a várandóság ideje alatt. A kiegyensúlyozott táplálkozást azonban több körülmény is nehezítheti, és tudni kell, hogy a terhesség alatt megnövekedett tápanyag- és vitaminigény nem mindig fedezhető csupán a bevitt élelmiszerekkel.

5-9. hét: Az embrióból magzat válik. A fej már elkülönül a testtől, a szív első mozgásait végzi.

Magzat: Kialakulnak a köldökzsinór erei, és a méhlepény. Az anya és a magzat 9 hónapos belső, közös útja elindul. A 8. hét végére már 20 mm-t is eléri a nagysága, kialakul a tápcsatorna, orrlyukak és a száj. Sőt, látható válnak a külső nemi szervek is.

Anya: Már egyértelműen tudja, hogy várandós. Az orvos megállapított a terhességet, a vizsgálatok megtörténtek. Jelentkeznek a terhességi tünetek, ingerlékenység, figyelmetlenség. A mellek feszülnek, hányinger és sűrű vizelési inger figyelmezteti, hogy vigyáznia kell magára.

10-12. hét: Rendkívül gyorsan fejlődik a magzat, bár a külső jelek, még nem annyira látványosak.

Magzat: Kialakulnak a szemek, elkülönül az orr és a száj. Az anya még semmit sem érez abból, hogy a magzat határozott mozgásokat végez a törzsével. A magzat hossza a 12. hét végére már 75 mm! Az ultrahangon jól látszik, hogy már az ujját szopja, és képes magzatvizet nyelni.

Anya: Már a külvilág számára is nyilvánvaló a várandósság. Bár hányingere van, az étvágya jelentősen megnő. A tüdő és szív terhelése fokozódik, a vesék is intenzívebben dolgoznak. Fontos, hogy az étrendje vitamin-és fehérje dúsabb, táplálkozása egészségesebb legyen. Néhány esetben tapasztalható emésztési zavar, néha székrekedés is.

II. Trimeszter

13-16. hét: A várandósság legnyugodtabb időszaka, mely során a kezdeti rosszullétek elmúlnak, a vizsgálatok folyamatban vannak.

Magzat: Szerveinek elrendeződése majdnem végleges, hormonjai már az anyától függetlenül is működnek. Erős és aktív mozgásokat végez, bár a nagy mennyiségű magzatvíz miatt ez még kevésbé érezhető.

Anya: Első terhességnél még nem annyira látványos a has növekedése, de többször szülteknél kidomborodik, a csípő és derékvonal „kiegyenesedik”. Az étvágy töretlenül kiváló, a súly gyarapodik. Érdemes figyelni viszont a mértékre, ugyanis a mérleg számai ez időszak alatt könnyen és gyorsan emelkedhetnek.

17-20. hét: A magzat jól érzékelhető mozgással jelzi jelenlétét, bár ezt még az először várandós anyák még nem érzik.

Magzat: Karja, lába, minden ujja külön-külön is mozog, már valamennyi szerve kifejlődött. Aktív mozgásokkal lubickol a magzatvízben. Kialakulnak a fogkezdeményei is.

Anya: A vizsgálatok újabb részei zajlanak. A legtöbb várandósnál vérszegénység jelentkezik, ha a vasszint vizsgálat bizonyos elemének (Ferritin) szintje csökken, akkor szükséges a vaspótlás. A mellbimbó megnyomásával megjelenik az előtej.

21-24. hét: A magzat mozdulatai már kezdenek ismerősek lenni az anya számára is.

Magzat: A 21 hetes magzat már az ízeket is képes megkülönböztetni! Még nincs elegendő zsírpárnája, ezért a bőre még ráncos. Súlya kb. 600 gramm, hossza kb. 29 cm.

Anya: A fokozott súlynövekedés miatt jelentkezhetnek láb és vázizomzat fájdalmak, de leginkább a szív terhelése okozhat kellemetlenségeket. A súlygyarapodás intenzív, ezért figyelni kell mikor, mennyi, és milyen minőségű táplálékot vesz magához a kismama.

25-27. hét: Az ultrahang-képeken is jól látható, hogy a magzat már egyre inkább hasonlít testalkatában a megszületendő kisbabához. Jól hallja a körülötte zajló beszélgetéseket és más hanghatásokat.

III. Trimeszter

28-31. hét: Beléptünk a várandósság 7. hónapjába!

Magzat: Az eddigi aktív mozgás átalakul, hiszen már alig van hely a növekedés miatt. Krémszerű magzatmáz borítja már a testét, így a bőre a magzatvízben már nem lazul fel.

Anya: Lábikragörcs jelentkezhet, és a striák (a bőr alatti kötőszövet apró szakadásai) is megjelennek.

32-35.hét: A tüdő érése a magzatok 50 százalékában már eléri azt a szintet, hogy magzati keringés nélkül is életben maradhatnak.

Magzat: A legtöbb magzat ebben az időben fordul véglegesen fejvégű fekvésbe. Tüdeje fejlettségének és a méhlepény tapadásának ellenőrzése ebben az időben már kiemelten fontos.

Anya: A méh a rekeszizmot, szívet, tüdőt felfelé nyomja, ezért kisebb légszomj, fáradékonyság megjelenhet. A köldök ilyenkor már többnyire elsimul.

36-40. hét: Ebben az időben már bármikor elindulhat a szülés, a magzat már érett arra, hogy életben maradjon.

Magzat: Az újszülöttre jellemző formával és testarányokkal rendelkezik. Körmei már eléri az ujjak végét, haja akár 2-3 cm is lehet. Ha medencevégi fekvésbe helyezkedett, az anya kis megkönnyebbülést érezhet a légzésében.

Anya: Gyakori vizelési inger és medencetáji fájdalom jelentkezhet. Sok pihenés ajánlott és a tartós állás kerülése. De a legnagyobb kaland még csak most kezdődik!