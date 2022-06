A citrom jellegzetes illatát és aromáját a benne található illóolajoknak köszönheti. Ezek egy jó része a héjban található, ezért ne dobjuk ki a maradék citromhéjat, hiszen a levegő illatosításán, frissítésén kívül számos egyéb dologra felhasználhatjuk. Arra azonban ügyeljük, hogy csak olyan citromhéjat használjunk, amelyeket nem kezeltek vegyületekkel, és fel van tüntetve rajtuk, hogy a héjuk fogyasztásra is alkalmas.

Ízesít és szagtalanít

A citromhéjból készíthetünk citromos sót (mely hal- és szárnyasételek nagyszerű ízesítője), cukrozott citromhéjat (melyet például püspökkenyérbe süthetünk), de a citrom segítségével nagyszerűen szagtalaníthatjuk például a hűtőszekrényt, a mosogatógépet, a vágódeszkákat vagy a szemetest.

Fiatalít és védelmez

A citromhéjban található anyagok, bioflavonoidok és illóolajok nagyon hatékonyan csökkentik a szervezetünkben az oxidatív stresszt - ez a jelenség felelős például az öregedésért és bizonyos daganatos betegségek kialakulásáért is. Az illóolajoknak mikrobaölő hatásuk is van, ezért képesek hozzájárulni a baktériumok, kórokozók elleni küzdelemhez is. Ahelyett tehát, hogy kidobnánk a citrom héját, egyszerűen együk meg!

Frissítő citromos bőrradír

A nagyon apróra vágott vagy összedarált citromhéjból frissítő bőrradírt készíthetünk: keverjük össze a citromhéjat azonos mennyiségű kristálycukorral (például két evőkanál citromhéjhoz tegyünk két evőkanál cukrot) és annyi olíva- vagy kókuszolajjal, hogy sűrű pasztát kapjunk.

Ezzel alaposan dörzsöljük át a bőrünket, majd zuhanyozzunk le. A citromos bőrradír különösen alkalmas a bőr elszíneződéseinek halványítására, illetve a kellemetlen szagok eltávolítására, tehát a citromos radír nagyon előnyös azoknak, akik sokat főznek.

A citromhéj a szépségápolásban is megállja a helyét. Fotó: Getty Images

A citromhéjjal közvetlenül is bedörzsölhetjük a kezünket, körmünket. Ez segíthet abban, hogy a kellemetlen szagoktól (például a hagymaszagtól) megszabaduljunk, világosítja a bőrt és a körmöket, halványítja a foltokat is. Bedörzsölés után hagyjuk egy óráig hatni a citromhéjat vegyületeit, majd alaposan mossuk kezet. A citromhéj alkalmazása idején kerüljük a napfényt!

Pattanások ellen

Ha valaki nem érzékeny a citromhéjban található erős illóolajokra, akkor az arcunkra is tehetjük: összehúzó, frissítő, pattanásellenes hatásai vannak. Legyünk nagyon óvatosak, és a szem környékét hagyjuk ki!

Szagtalanító lábfürdő

Frissítő, szagtalanító és baktériumölő lábfürdőt is készíthetünk a citromhéjból. A citrom felhasználása után megmaradt héjakat vágjuk apróra és pároljuk meg némi vízben, majd ezt öntsük egy nagyobb edénybe. Öntsünk mellé fél liter tejet vagy mandulatejet. Ebbe áztassuk a lábunkat legalább húsz percig, majd alaposan öblítsük le.