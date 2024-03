Ezért ne dobj pár lájkért citromot a kutyádnak

Kutya a citrom ellen – ezzel a hangzatos címkével jelent meg az utóbbi időben videók sokasága a TikTokon. A #DogVSLemon trend lényege, hogy a felhasználók citromkarikát dobnak kutyájuknak, majd közzéteszik a felvételt arról, hogyan reagált kedvencük a gyümölcs savanyú ízére. Persze nagy meglepetés nincs a videókon, hiszen az állatokat is éppúgy kellemetlenül éri a dolog, mintha mi, emberek harapnánk rá váratlanul egy citromszeletre. Izgatottan várják, hogy gazdájuk odaadja nekik a várt falatot, aztán ahogy elkapják a levegőben, rögtön ki is köpik.

Mint azt a brit Mirror írja, dr. Anna Foreman, a kisállat-biztosításokkal foglalkozó Everypaw állatorvos szakértője aggodalmának adott hangot a trend kapcsán. A felhasználók számára ugyanis talán szórakoztatóak ezek a videók, az azokon szereplő kutyák számára viszont aligha. „Sok kutya bármit megenne, amit odadobnak neki (vagy felenne bármilyen táplálékot a földről) anélkül, hogy akár egy másodpercig is átgondolná. Gyakran még csak meg sem szagolja vagy nyalja előtte. Persze ez néhány esetben akár jól is jöhet, például akkor, ha gyógyszert adunk be neki. Számos más esetben viszont elég veszélyes lehet” – fogalmazott a szakember.

Hozzátette, általában véve a savanyú citrusfélék, mint a citrom és a lime, nem különösebben vonzóak a kutyák számára. Ha viszont mégis elfogyasztanak a minimálisnál akár csak egy kicsivel is többet ezekből, úgy kellemetlen emésztőrendszeri panaszok léphetnek fel náluk, illetve súlyosabb klinikai tünetként akár össze is rogyhatnak a négylábúak. Ezenkívül fulladásveszélyt okozhat, ha az eb a levegőben kapja el a neki odadobott táplálékot, főleg, ha az túl nagy ahhoz, hogy egyben lenyelje.

Foreman szerint akár a kutya-ember köteléket is kikezdheti, ha túl gyakran élünk vissza kedvencünk bizalmával. Habár egyes esetekben a citromkarikával akár arra is megtaníthatjuk, hogy ne egyen meg mindent, amit nem kellene. „Miután elkapta és megízlelte a citromot, a kutya később is újra és újra ugyanezt fogja tenni hasonló helyzetben, egészen addig, amíg pár alkalom után meg nem tanulja összekötni a cselekvést annak következményeivel. Ezután már meg fogja szagolni a citromot, mielőtt megpróbálná megenni, és már önmagában a szag is el fogja tántorítani. Azaz a kutya lényegében megtanulja, hogy hezitáljon, mielőtt bármit megenne” – fogalmazott a szakember.

Ezzel együtt szerinte a #DogVSLemon trend leginkább arról árulkodik, hogy egyre több gazdi használja ki szeretett kedvencét az online hírnév utáni hajsza közepette. „Sok ember egyáltalán nem érti az állatok viselkedését, így a stressz és agresszió általuk mutatott jeleit sem képes felismerni. Ez pedig nemcsak az állatokat sodorhatja veszélyes helyzetekbe, hanem azokat is, aki a környezetükben vannak” – figyelmeztetett az állatorvos.