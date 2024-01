Megvan, miért hízunk a kései evéstől

Az elhízás a fejlett világ egyik legkomolyabb népegészségügyi problémája, amelyhez számos súlyos betegség és haláleset köthető. Régóta tudjuk, hogy a bevitt kalória mennyiségén túl az is hatással lehet a testsúlyunkra, hogy a nap melyik szakaszára időzítünk bizonyos étkezéseket. Egy friss kutatás ennek a jelenségnek az élettani hatásait járta körbe.

Korábbi tanulmányok már összefüggést mutattak ki az étkezések időzítése és a súlygyarapodás között, de egy amerikai kutatócsoport közelebbről is meg akarta vizsgálni ezt a kapcsolatot, valamint a mögötte húzódó biológiai okokat. Dr. Frank Scheer, a bostoni Brigham and Women's Hospital idegkutatója szerint a kései étkezés befolyásolhatja az éhségérzetet, a kalóriák égetésének intenzitását, illetve azt is, hogy testünk milyen mértékben raktározza el a zsírt.

A tanulmányba 16 olyan résztvevőt vontak be, akiknek testtömegindexe (BMI) túlsúlyos vagy elhízott tartományba esett. Minden önkéntesnek két különböző, hat napig tartó fázist kellett végigcsinálnia, melynek során pontosan követniük kellett egy korábban megadott étrendet és alvási rutint. A kísérlet első felében a résztvevők betartották a napi háromszori étkezést a szokásos időben – reggeli 9 órakor, ebéd 13 órakor és vacsora 18 óra körül. A második szakaszban azonban az étkezések idejét eltolták, így az első adagot 13 órakor, a másodikat 18 órakor, a harmadikat pedig 21 órakor fogyasztották.

Nem tesz jót a késő esti nassolás. Fotó: Getty Images

Mindeközben a kutatók átfogó viszgálatnak vetették őket alá, rendszeresen vettek tőlük vért is. Ez alapján jól látszódott, hogy a kései étkezőknél a leptin hormon szintje – amely a jóllakottság érzetéért felel – alacsonyabb volt, ami azt jelzi, hogy éhesebbnek érezték magukat. Mi több, a kalóriák lassabb ütemben égtek el, csökkent ugyanis a zsírbontást végző lipolízis intenzitása.

A tanulmány eredményei szerint tehát az eddig megszokott időszakokra felosztott étkezés jelentős hatással lehet testünk energiaháztartására, csökkentve az elhízást. Néhány ember számára már az is jelentős előrelépést hozhat a plusz súllyal vívott harcban, ha nem halasztja túl későre az esti étkezést - ezt pedig talán könnyebb lehet betartani a legtöbb diétánál vagy az intenzív testmozgásnál.