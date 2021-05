Kevesebb kidobott étel? Ezeket fogadjuk meg

Ezek az élelmiszerek állnak el a legtovább - részletek!

Az első lépés az, hogy mindig csak annyi ételt vegyünk, amennyire szükségünk van. Készítsünk bevásárlólistát, és inkább több kisebb részletben intézzük a bevásárlást, ha tehetjük, ne nagy tételben vásároljunk. Az egyes élelmiszerek felhasználását is igyekezzünk betervezni, találjuk ki előre, melyik nap mit eszünk, mit főzünk. Ez abban is segíteni fog, hogy leszokjunk az impulzusvásárlásról. Régi, de nagyon is hasznos tipp, hogy sose menjünk bevásárolni éhesen és üres gyomorral, mivel kutatások bizonyítják, hogy ilyenkor sokkal több felesleges dolog kerül a kosarunkba. A healthline.com cikkében további hasznos tippeket gyűjtöttek egy csokorba, amelyekkel csökkenthető az élelmiszerpazarlás, ezekből szemezgettünk mi is.

Amit csak lehet, próbáljunk meg hasznosítani a konyhában. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Tudatos tárolás

Ügyeljünk rá, hogy a megvásárolt élelmiszereket megfelelően tároljuk, mert így kevesebb romlik meg és végzi a kukában. Azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyek több etiléngázt termelnek, tartsuk külön a többitől, mert felgyorsíthatják a megromlásukat. Ilyenek a banán, az avokádó, a paradicsom, a sárgadinnye, a sárgabarack, a körte és a zöldhagyma. A burgonyát, fokhagymát, paradicsomot, uborkát mindig szobahőmérsékleten tartsuk, ne a hűtőben.

Házi tartósítás

Érdemes lehet fermentálási, befőzési technikákat elsajátítani, mert így saját magunk is tartósíthatjuk a megvásárolt élelmiszert. Bátran vegyük meg a kicsit sérült, nem tökéletesen kinéző zöldségeket, gyümölcsöket is a polcokról, főzve, sütve ezek is ugyanúgy felhasználhatók, mint a hibátlannak tűnő darabok. A hibás (természetesen nem rothadt) zöldségekből, gyümölcsökből püré, krémleves, smoothie, turmix készíthető, a gyümölcsökből (sőt, néhány zöldségféléből) pedig lekvár is.

Átláthatóbb készletek

Szintén segít, ha a karma és hűtő polcait rendezetten és szervezetten tartjuk, mert így könnyebb átlátni, hogy mi az, amiből hamarosan kifogyunk, és mi az, amiből még van elegendő. A fagyasztható maradékokat tároljuk a mélyhűtőben kidobás helyett - mindig címkézzük fel őket a fagyasztás dátumával.

Amit lehet, dolgozzunk fel

A húsok bőrét, a zöldségek, gyümölcsök héját is próbáljuk meg felhasználni, amikor csak tehetjük. A zöldségek leveleiből, szárából, torzsájából remek zöldségalaplé készíthető, a felesleges csontokból, bőrből, húsdarabokból pedig húsalaplé.