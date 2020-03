Koronavírus: íme a bevásárlólista házi karanténhoz

Most, hogy Magyarországon is napról napra nő a COVID-19-betegek száma, és a kontaktkutatás mind több emberre fog kiterjedni, érdemes átvenni, mikre is lehet szükség egy otthoni kéthetes karantén során. Ahogy arról korábbi cikkünkben már írtunk, a házi karantén felállítása némi előkészületet és külső segítséget igényel. Most azokat a legfontosabb dolgokat vesszük sorra, amiket be kell hozzá szerezni, és azokat is, melyekből felesleges bevásárolni.

Ázsiában már hónapok óta tudják, hogy milyen együtt élni a koronavírus-járvánnyal. Ezért összeszedtük azt a 10 legfontosabb tanulságot, amelyet az ottani tapasztalatokból érdemes nekünk is megismernünk és megfogadnunk, hiszen úgy tűnik, Európában még csak most jön a java. Ide kattintva elolvashatja a részleteket.

Ezek az információk azoknak is hasznosak lehetnek, akik minimálisra kívánják csökkenteni a kapcsolatot másokkal, hogy így biztosítsák védettségüket az új koronavírus által terjesztett betegséggel szemben. Elsősorban azonban azoknak fontos, akiket arra kér a hatóság, hogy maradjanak a lakásukban, mert elméleti esélye lehet annak, hogy kapcsolatba kerültek egy fertőzöttel (a bizonyított kontaktok karanténba kerülnek).

Sok múlik az egyéneken

Most egyébként nagyon is sok múlik azon, hogy magunk mit teszünk a járvány kiterjedésének megelőzéséért - mindezt az amerikai járványügyi és megelőzési központ (CDC) egyik szakembere, Dr. Nancy Messonnier is hangsúlyozta, kiemelve: fontos az emberek megfelelő együttműködése, türelme és megértése. "Ez lehet, hogy azzal jár, hogy egy rövid időre meg kell változtatnunk a napi rutinunkat" - tette hozzá.

De pontosan hogyan is érdemes egy házi karanténra felkészülni? A híradásokból jól látható, hogy nemcsak itthon, de a világ számos országában rohanják meg a boltokat az emberek, akik nagyon sok felesleges dolgot is felhalmoznak, mint például az arcmaszkok vagy a palackozott víz.

"Ez nem apokalipszis" - mondja Jason Kindrachuk, a Manitoba Egyetem mikrobiológiai részlegének vírusszakértője. Úgy fogalmazott, racionálisan kell felkészülni, és mindenkinek meg kell értenie, hogy csak annyit vásároljon be a szükséges élelmiszerekből, védekezési eszközökből és tisztítószerekből, hogy ezzel potenciálisan ne veszélyeztesse annak a lehetőségét, hogy más is ugyanúgy felkészülhessen. Ennek szellemében állított össze egy listát a Consumerreports.org, melyet a hazai viszonyoknak megfelelően egészítettünk ki.

Alaposan átgondolt listával érdemes bevásárolni. Fotó: Getty Images

Amire mindenképp szükségünk van

Ha még nem vásárolt be, akkor ne is rohanjon, előbb gondolja át, és készítsen egy akciótervet. Először is, beszélje meg, kinek mire van szüksége a családban, különösképp azoknak, akik a leginkább veszélyeztetettek: az idősek és a krónikus betegek. De akár az idős és/vagy beteg szomszédot is megkérdezheti, szüksége van-e valamire, hogy feleslegesen ő se tegye ki magát a bevásárlással járó esetleges kockázatnak.

Érdemes egyúttal egy listát is készíteni a vész esetén értesítendő emberek nevével, telefonszámával, megismerni azokat a lehetséges intézkedéseket, melyeket a gyermekünk iskolájában, óvodájában, egyetemén, vagy épp munkahelyünkön tesznek, tehetnek.

Válasszunk ki egy szobát a lakásban, mely, ha szükségessé válik, akkor a megbetegedő családtag elkülönítésére szolgál majd.

Aztán mérjük fel, hogy mi van otthon, mi az, amiből felesleges pluszban beszerezni, és melyek azok a dolgok, amiket még meg kell venni. "A kollégáimmal azt javasoljuk, elég két hétre elegendő tartós élelmiszert és egyéb háztartási cikket beszerezni" - mondta Kindrachuk.

Szappan legyen otthon

Mint azt a HáziPatika.com-on is több cikkben hangsúlyoztuk, a kézmosás a védekezés első és legfontosabb eszköze, így fontos, hogy legyen otthon elegendő szappan (akár hagyományos, akár folyékony). Mindenki annyiszor mosson kezet egy nap, amennyiszer csak lehetséges. A kézfertőtlenítők akkor kellenek, ha nincs kéznél víz és szappan. Nem fontos azonban, hogy antibakteriális szappan legyen, az ugyanis nem öli meg a vírusokat. A kézfertőtlenítőkről szólva Kindrachuk úgy fogalmazott, fontos, hogy használjuk mindannyiszor, ahányszor hozzáértünk valamihez. "Bizonyosodjunk meg róla, hogy legalább 60 százalék alkoholtartalmú a szer, amit használunk" - hangsúlyozta a virológus.

Tisztító- és mosószerek

Rutinná kell válnia annak, hogy minden olyan felületet, amit gyakran megérintünk, gyakran is kell tisztítani. A járványügyi hivatal készített is ezekről egy listát: pultok, csapok, kilincsek, fiókok, villanykapcsolók, billentyűzetek, tabletek és telefonok, távirányítók, kulcsok, a WC, és minden olyan tisztítóeszköz, amiket megfogunk, például seprűnyél, lapát, porszívó. Az edények nyeléről és füléről se feledkezzünk meg, ahogy a kávéfőző vagy a vízforraló is napi használati tárgy, tehát rendszeresen tisztítandó! Érdemes ezekről egy listát vezetni, hogy mit mikor takarítottunk utoljára, így könnyebb ellenőrizni.

A gyakran megérintett felületeket gyakran is kell tisztítani! Fotó: Getty Images

"A koronavírust hatásosan elpusztítja minden tisztítószer, vagy szimplán a víz és a szappan" - hangsúlyozta Kindrachuk, de ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor a víz és hipó 9:1 arányú elegyét vagy kimondottan fertőtlenítő terméket használhatunk.

Ne feledjük, hogy papírárura is szükségünk lesz: zsebkendő, WC-papír, és papírtörlő. Érdemes még extra szemeteszsákot is beszerezni, hogy biztosan legyen elég otthon. Ha szeretnénk minimalizálni a papírhulladékot, akkor használjunk mosható törlőkendőket. De, mivel ezeket ilyenkor gyakrabban kell tisztítani, fontos, hogy ne feledkezzünk meg extra mosószer beszerzéséről sem. Egyébként érdemes a ruházatot és a törölközőket is gyakrabban bedobni a gépbe ebben az időszakban.

Mi a helyzet az élelmiszerrel?

Mivel a cél, hogy minimalizáljuk a kontaktust másokkal, így érdemes olyan élelmiszereket venni, amik két-három hétig is könnyedén megőrzik szavatosságukat. Ajánlott a rizs, bab, tészta, konzervzöldségek, tartós tej - nem azért kell azonban betárazni ezekből, mert várhatóan hiány lesz, hanem mert ezek állnak el. Ne feledkezzünk meg házi kedvenceink eledeléről se, így amiatt sem kell majd boltba rohangálni.

Így tároljuk helyesen a tartós élelmiszereket Bár a nevükből automatikusan arra következtetünk, hogy ezek a konyhai alapanyagok sokáig eltarthatóak, ez csak akkor igaz, ha betartunk néhány fontos szabályt a tárolásukkal kapcsolatban. Cikkünkért kattintson ide.

Vény nélküli gyógyszerek és lázmérő

Mivel a COVID-19 tünetei jellemzően megegyeznek egy átlagos influenzáéval - láz, végtagfájdalom, köhögés -, így érdemes otthon köhögéscsillapítót, és fájdalom-, valamint lázcsillapítót tartani. Ha már van otthon lázmérő, akkor nyilván nem kell újat beszerezni, de ha nem lenne, akkor feltétlen vegyünk, mert alázaz egyik fő tünet, így érdemes figyelemmel kísérni a testhőmérséklet-változásainkat.

Receptre felírt gyógyszerek

Egy március eleji konferencián Dr. Tom Frieden, a járványügyi központ (CDC) korábbi vezetője azt javasolta, azok, akik rendszeresen szednek valamilyen gyógyszert, kérjék három hónapra elegendő adag kiírását az orvosuktól, mert előfordulhat, hogy egyes gyógyszeralapanyagok szállítása akadozni fog, ha azt Kínában gyártják. Javasolta továbbá, hogy házhoz szállítással, online szerezzük be ezeket a pirulákat, mivel ez is csökkentheti az esetleges koronavírus-fertőzöttekkel való véletlen találkozás esélyét.

Mi kellhet még?

A lényeges eszközökön, gyógyszereken, élelmiszereken túl mire lehet még szükségünk?

A jó internetkapcsolat, megfelelő sávszélesség és erős router elég fontossá válhatnak, hiszen egyrészt ha otthonról dolgozunk, akkor fontos a stabil internetkapcsolat, másrészt a szórakozás, informálódás alapvető eszköze is ez. Ne feledkezzünk meg az offline szórakozásról sem. Akár internetkapcsolat nélkül használható e-könyv, akár hagyományos, jól jöhet az elzártság alatt. Emellett a társasjátékok is kiválóak lehetnek az időtöltésre bármely korosztály számára.

Sokakat aggaszt a koronavírus-járvány, de vannak, akik alapból szorongásos zavarokkal küzdenek, és most kemény harcban állnak mentális egészségük megőrzéséért. Segítünk!

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az elzártságban is fontos a testmozgás. Tornázzunk, ha pedig van otthon például futópad vagy szobabicikli, akkor feltétlen használjuk rendszeresen, hiszen a testmozgás segít azimmunrendszererősen tartásában. De a kis, kézi súlyzókkal végzett gyakorlatok, a jóga vagy a sima talajtorna is mind-mind hasznosak lehetnek abban, hogy a testünket, emésztésünket karban tartsuk. De, hacsak nincs kimondottan tiltva, akkor tehetünk nagy sétákat is, kerülve a kontaktust másokkal.

Ezekre nem lesz szükségünk

Bár mindenhonnan azt hallani, hogy a szájmaszk hiánycikk, és egyre többen hordják az utcán, az amerikai járványügyi központtól kezdve szinte minden szakértő arról beszél, nem javasolják, hogy azok, akik egészségesek így védjék magukat a felső légúti fertőzésektől vagy épp a COVID-19-től. "Azoknak kell viselniük maszkot, akik betegek, vagy, akik betegeket ápolnak" - hangsúlyozzák. A másik teljesen felesleges beruházás a palackozott víz. Természeti katasztrófák idején ugyan jogos betárazni, hiszen olyankor leállhat a vízellátás, de most erről szó sincs. Jelen helyzetben nem kell attól tartani, hogy egyik napról a másikra elzárják a vizet.

Nézze meg az nlc.hu-n, hogyan verekedtek össze a vásárlók az utolsó guriga vécépapírokon a koronavírus-pánik miatt.

Forrás: Consumerreports.org