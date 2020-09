A paradicsom ennyi betegségtől véd

Csökkenti a vérrögök kialakulásának esélyét

Az Archives of Medical Science című szaklapban jelent meg az a tanulmány, amely szerint a paradicsom kivonata az aszpirinhoz hasonlóan segíthet csökkenteni a vérrögök, illetve a szívbetegségek kialakulásának esélyét, különösen azoknál, akiknek magas a vérnyomása. Mivel a paradicsomban sok a karotinoid, a vitamin és a flavonoid, a vér egészségét is védi, és segít a szervezetet megóvni például az ivóvízben található extra fluoridtól is.

Paradicsom: zöldség vagy gyümölcs? Hivatalosan zöldség, gyakorlatban leginkább is-is: mindent lehet belőle készíteni, nyersen vagy sütve-főzve, amit csak a gasztronómiai találékonyság valaha zöldségből vagy gyümölcsből kiagyalt. Kattintson!

Csökkenti a rák kialakulásának veszélyét

A paradicsomban található nagy mennyiségű béta-karotin, illetve likopin nagyon hasznos sejtvédő, és segít megelőzni a különféle rákfajták kialakulását. Kutatások szerint a gyakori paradicsomfogyasztás leginkább a mellrák, illetve a prosztata- és a hererák megelőzésében hatékony.

Cukorbetegek számára is hasznos

Kutatások szerint a paradicsomban található likopin segíthet abban is, hogy a cukorbetegek szervezetében helyreálljon a biokémiai egyensúly. Emellett a paradicsom gyakori fogyasztása a stroke kialakulását is segíthet megelőzni, és jelentősen csökkentheti a szívbetegségek kialakulásának esélyét.

Öregedésgátló hatású

Ez a hatása megint csak a likopinnak köszönhető, amelyről már több kutatás is bebizonyította, hogy öregedésgátló tulajdonságokkal rendelkezik, és segít például abban, hogy a bőr tovább maradjon fiatalos és egészséges. Sőt egy tanulmány szerint még a DNS-t is védi. Emellett a paradicsomfogyasztás serkenti a karnitin nevű aminosav termelődését, ami 30 százalékkal is megnövelheti a szervezet zsírégető képességét.

Forrás: care2.com