Veszélyes, ha nyers hússal eteted kedvencedet

Egyre népszerűbb a kutya- és macskatartók körében az úgynevezett BARF étrend, vagyis a nyers élelmiszerekkel történő etetés. Ez a trend az állatok természetes biológiai igényeihez való visszatérést célozza, azonban kockázatokat is rejthet magában.

Sok állattartó ad kizárólag nyers élelmiszert, köztük nyers húst is a kedvencének. Fotó: Getty Images

Veszélyben a gazdik

A nyers állateledelektől a gazdik is könnyen fertőzést kaphatnak – figyelmeztetett Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Mint írták, az ilyen termékek különféle kórokozókat tartalmazhatnak, így az ezekkel való érintkezés számos betegség forrása lehet. A szennyezett eledellel táplált állatok ráadásul a székletükkel is üríthetik a baktériumokat, amely szintén növeli a fertőzésveszélyt. A kockázatok a csomagolt állateledelek és a henteseknél megvásárolt nyers húsok esetében is fennállnak.

Egy Salmonella-járvány már el is indult

A poszt a kanadai közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóságok tájékoztatására hivatkozva arra is kitért, hogy Kanadában éppen egy kiterjedt, 6 tartományt is érintő Salmonella-járvánnyal küzdenek, amely július óta már 40 megbetegedést okozott, az érintettek közül 13-an pedig kórház kezelésre is szorultak.

Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a fertőzések egyik forrása feltételezhetően a nyers kisállateledel lehet. Az egyik beteg otthonában talált ilyen termékben ugyanis kimutatták fertőzést okozó, fokozottan antibiotikumrezisztens baktériumtörzset.