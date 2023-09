Napjainkban a háziállatainkra már nem pusztán állatként, hanem hűséges társként, családtagként tekintünk. Ennek ellenére nem feltétlenül jó, ha fizikailag is olyan közel kerülünk hozzájuk, mint a rokonainkhoz, például együtt alszunk velük, vagy puszilgatjuk, ölelgetjük őket. Kedvenceink ugyanis akár olyan fertőző betegségeket is hordozhatnak, amelyek emberekre is átterjedhetnek – figyelmeztetett cikkében a The Conversation.

A legtöbb emberre nézve igen alacsony annak kockázata, hogy súlyosan megbetegedjen a lakásban tartott és állatorvos által rendszeresen ellenőrzött kedvenceitől. A várandósok, a kisgyermekek, az idősebbek és a legyengült immunrendszerű személyek esetében azonban fennáll a veszélye egy komolyabb fertőzésnek. Fontos tehát megismerni a kockázatokat, valamint megtenni a szükséges óvintézkedéseket a megelőzés érdekében.

Milyen kórokozókat hordozhatnak a háziállatok?

Mint ismert, a házi kedvencek több mint 70-féle olyan kórokozót hordozhatnak, amely embereket is képes megfertőzni. Mindez ráadásul gyakran úgy történik, hogy az állat nem is mutatja a betegség tüneteit. A zoonózisokat – vagyis az állatokról emberre terjedő kórokozók okozta betegségeket – a háziállatok nyálával, testnedveivel és székletével való érintkezéssel, esetleg harapás és karmolás, valamint szennyezett élelmiszer vagy víz útján kaphatjuk el.

A kutyák és a macskák számos vírus, baktérium, gomba és parazita hordozói lehetnek. Bár egyes tanulmányok szerint a társállataink okozta zoonózisok előfordulása viszonylag alacsony, más szakértők arra is felhívták már a figyelmet, hogy a kockázatot valószínűleg alulbecsülik, ugyanis nem minden esetben állapítható meg egyértelműen egy-egy fertőzés és az állattartás közötti összefüggés. Közben viszont egy holland tanulmány megállapította, hogy minden második gazdi megengedi házi kedvenceinek, hogy azok megnyalják az arcát, csaknem ötödük együtt alszik négylábú barátaival, a macskatulajdonosok 45 százalékát pedig az sem zavarja különösebben, ha a cicája a mosogatótálcára ugrál.

Azonban nemcsak a kutyák és a macskák terjeszthetnek emberekre veszélyes betegségeket, hanem akár a kedvtelésből tartott madarak, teknősök és halak is. Ezek az állatok egyebek mellett bakteriális tüdőgyulladást, vibriózist és szalmonellózist adhatnak át gazdáiknak.

Ezeket tedd, hogy csökkentsd a kockázatot

A szakértők szerint az alábbi higiéniai és állattartási tanácsokat érdemes betartanod, ha a minimálisra csökkentenéd annak kockázatát, hogy bármit elkapj kis kedvencedtől.