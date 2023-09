Együtt alszom kedvencemmel. Veszélyben vagyok?

Az ember vélhetően már évezredek óta kutyák és macskák mellett alszik. Már több tanulmány is bizonyította, hogy a házi kedvencével együtt alvó gazdáknak csökkenhet a stressz-szintje négylábú barátja közelsége miatt. Közben viszont nem mehetünk el a tény mellett, miszerint ilyen helyzetben könnyen elkaphatunk bizonyos fertőzéseket a háziállatainktól. Vajon többet ártanak nekünk az ágyunkban fekvő négylábú barátaink, mint amennyit használnak? Erre kereste a választ a The Guardian egyik közelmúltbeli cikke is – mutatjuk, mire jutottak.

Sokan osztják meg ágyukat házi kedvenceikkel. Fotó: Getty Images

Változnak az idők, de a kutya még mindig az ember legjobb barátja

A kutyák háziasítása nagyjából 20 ezer évre nyúlik vissza, így valószínűleg már akkori elődeink között is akadtak jó néhányan, akik az ebük közvetlen közelében hajtották álomra a fejüket esténként. Az állatok jelenléte ebben az időben még leginkább az ember túlélését segítette elő: a kutyák elzavarták a gazdájukra leselkedő ragadozókat, illetve melegítették is őt a hideg éjszakákon.

Manapság azonban nem igazán törnek éjjelente az életünkre a farkasok, a hideg ellen pedig paplannal és fűtött szobákkal védekezünk. Jobban merülhet fel tehát bennünk, hogy a mai modern életvitelünkben talán már inkább ártalmas, ha odaengedjük magunk mellé az ágyba a kedvenceinket.

Te is puszilgatod házi kedvenceidet? A szakértők szerint nem kellene

Az elmúlt évtizedek során drasztikusan átalakult az emberek és a háziállatok közötti kapcsolat. A háztartások nagy részében van legalább egy kis kedvenc, akinek gondozására ráadásul jelentős összegeket költenek a gazdái. És bár bizonyított, hogy az állattartás számos előnnyel járhat, nem szabad megfeledkezni az esetleges kockázatokról, például a kedvenceink által terjesztett fertőzésekről sem.

Tényleg van ok az aggodalomra? Ezt mondja a szakértő

„Szerintem nincs ok aggodalomra. Valóban van némi kockázata annak, hogy elkapunk egy fertőzést vagy összecsipkednek minket a bolhák, de ez a rizikó akkor is fennáll az állattartók körében, ha nem alszanak együtt kedvenceikkel” – véli Esme Wheeler, egy állatvédelmi szervezet kutyajóléti szakértője, aki szintén együtt alszik kutyájával.

A szakértő felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy néhány dolgot azonban nem árt mérlegelni, mielőtt állandó alvótárssá léptetjük elő kutyánkat/macskánkat. A nyugtalanul alvó, alvászavaros gazdákat például valószínűleg zavarnák a mellettük mocorgó négylábúak. Szóval az ő esetükben talán mégis jobb kitiltani a hálószobából – vagy legalábbis az ágyból – a kis kedvenceket. De azt is jó észben tartani, hogy az idősödő állatok már sokkal nehezebben ugranak fel az ágyra, és a leszállás sem feltétlenül megy majd annyira könnyen, mint kölyökkorukban.

A kutyák és a macskák tehát jól megférnek mellettünk az ágyban a szakemberek szerint – de a kisgyerekek ágyába nem ajánlott beszoktatni a kis kedvenceket. A rágcsálókat és a hüllőket viszont éjszakára is tartsuk inkább a ketrecben vagy a terráriumban.