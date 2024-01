9 tipp, hogy könnyebben menjen az ébredés

Az agynak minden reggel át kell térnie alvásból ébrenlétbe. Ilyenkor időbe telik, míg az agyad újra beindul, ezalatt pedig érezheted ködösnek, zavarosnak a gondolataidat – mondta el Andrew McHill a National Geographicnak. Az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem alváslaborjának vezetője hozzátette: az alvási tehetetlenség vagy alvásrészegség néven ismert érzés teljesen normális, és ébredést követően általában 20-30 percig tart. Fontos azonban tudni – hívja fel a figyelmet a szakember –, hogy ha a ködös érzés fél óránál tovább tart, akkor akár alvászavar is állhat a háttérben.

Ne hagyatkozz a szundira! Fotó: Getty Images

A jobb alvásért és a könnyebb ébredésért

- Aludj eleget és jól, feküdj le és ébredj nagyjából mindig ugyanabban az időpontban és erre törekedj hétvégén is! Bár az alvásszakértők általában hét és kilenc óra közötti alvást javasolnak, a szükséges alvásmennyiség egyénenként eltérő lehet.

- Próbálj meg korábban felkelni, még ha nem is lenne feltétlenül dolgod! A korai kelés segíthet megelőzni a depressziót, összefügg a jobb munkateljesítménnyel, illetve segíti az esti elalvást is. Akik későn fekszenek és később kelnek, sokkal gyakrabban küzdenek hangulatzavarokkal, sőt akár fizikai betegségekkel is. Fontos azonban, hogy ne egyik napról a másikra állítsd be egy órával előbbre az ébresztőd, hanem naponta 15 perccel ébredj csak korábban!

- Aludj sötétben, kapcsold le a lámpákat, az alvást szabályozó melatonin hormon ugyanis sötétben termelődik. Emellett az éjszakai fény összezavarhatja a cirkadián ritmusodat, ami megnehezíti az elalvást.

- Reggel viszont ugyanilyen fontos, hogy legyen körülötted világos! A fény létfontosságú a következetes, egészséges cirkadián ritmus kialakításához. A reggeli fény ráadásul növelheti az éberséget és javítja a hangulatot. Télen tehát, ha még félhomályban kell felkelned, kapcsold fel a lámpáidat!

- Ne hagyatkozz a szundi funkcióra! A gyakori ébredések megzavarhatják az alvási ciklust, ami az alvás töredezettségéhez vezet, és a nap későbbi részében kimerültséget, illetve gyenge kognitív teljesítményt okoz. Próbálj meg felkelni az első jelzésre!

- Mozogj minél többet! A rendszeres testmozgás ugyanis segít, hogy este gyorsabban el tudj aludni, javítja az alvás minőségét, így a kipihentebb ébredést is segíti. Fontos azonban, hogy ne közvetlenül lefekvés előtt menj el futni! Hagy időt a testednek, hogy lenyugodjon.

- Délután és este már ne igyál koffeines italokat! A kávét hagyd inkább reggelre!

- Kerüld az alkoholt! Attól ugyanis – bár lehet, hogy segít elaludni, de – az alvás minősége valószínűleg gyengébb lesz.

- Ha a fenti szabályokat betartva is gondot okoz a reggeli ébredés, és kikelve az ágyból több mint fél óráig nem térsz magadhoz, keress fel egy alvásszakértőt!