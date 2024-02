10 tipp, hogy olyan tiszta legyen az otthonod, mint még soha

A tavasz közeledtével egyre több a fény, ami felfedi a lakásban a port, koszt, ujjlenyomatot. A makulátlan lakás eléréséhez a Reader’s Digest tanácsaiból meríthetsz ötleteket.

Nem mindegy, hogy állsz neki. Fotó: Getty Images

1. Egyszerre csak egy feladatot oldj meg! Biztosan veled is előfordult már, hogy több dologba is belekezdtél otthon. Ettől azonban minden sokkal tovább tart, mint kellene. Bontsd részekre az egészet: mondjuk egyik nap végezz a fürdőszobával, másik nap a konyhával. Ezzel a szellemi és fizikai kimerültséget is megelőzheted.

2. Készíts tervet! Tűzz ki egy konkrét célt, mondjuk ahelyett, hogy azt mondanád: kitakarítod a konyhát, határozd el, hogy 40 perc alatt rendbe rakod, kimosod a hűtőt.

3. Fordíts figyelmet azokra a helyekre is, amik nincsenek annyira szem előtt, feltűnő lesz a különbség. Például mosd le a csillárokat, lámpaburákat! Súrold le a konyhapult hátsó részéről és a csempéről a szennyeződéseket, a mosogatógépen pedig futtass le egy programot szódabikarbónával és ecettel. Szórd ki a kenyérpirítóból a morzsákat és vízkőtlenítsd ecettel a vízforralód!

4. Tisztítsd meg a mosó- és szárítógépet is! Lehet, hogy a ruháidnak friss illatuk van, de ezekben a készülékekben a rozsda és a penész gyorsan elszaporodhat. Ha felültöltős mosógéped van, önts bele forró vizet, két csésze ecetet és negyed csésze szódabikarbónát, majd futtass le rajta egy programot! Elöltöltős mosógépnél is el tudod ugyanezt végezni, csak a tisztító keveréket töltsd a mosószertálcába!

5. Dobd be a díszpárnákat is a mosógépbe, mert ezek is rengeteg port, izzadságot, baktériumot gyűjthetnek össze, ezért fontos, hogy időközönként ezek is ki legyenek tisztítva. A legtöbb párnának nem árt a gépi mosás.

6. Tisztítsd ki a matracodat! Az ugyanis rengeteg elhalt hámsejtet és port rejthet. Hogy friss illata is legyen, szórd meg szódabikarbónával, majd két órával később porszívózd ki!

7. Töröld le nedves ronggyal az ajtókereteket! Ahhoz képest, hogy milyen keskeny, az ajtókeret sekély párkánya bizony sok szennyeződést tud összegyűjteni.

8. Porszívózd le, majd mosd ki a kutya, cica ágyát is!

9. Fertőtlenítsd törlőkendővel a villanykapcsolókat, kilincseket, fogantyúkat és távirányítókat! Ezekhez mindenki állandóan hozzáér.

10. Tisztítsd meg a zuhanyrózsát, az ecetes áztatás (köss rá ecettel teli műanyag zacskót) és a fogkefés sikálás képes megszüntetni a vízkövet. Mosd ki a fogkefetartó alját is, itt ugyanis rengeteg baktérium képes elszaporodni.

