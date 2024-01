Ezt a 4 helyet senki sem takarítja. Neked eszedbe jutott már?

Egyértelmű, hogy a legtöbb ember a padlóját, a tűzhelyét vagy a WC-jét rendszeresen tisztítja, ám vannak a lakásban olyan helyek, amelyekről legtöbben megfeledkeznek. Érdemes azonban ezeket is néha letisztítani, attól ugyanis, hogy nincsenek annyira szem előtt, ugyanúgy vonzzák a koszt – javasolja a StoryToHear.

Nem mindegy, milyen sorrendben takarítasz. Fotó: Getty Images

Ami ki szokott maradni

Elhanyagolt sarkok, falak: gyakran figyelmen kívül hagyjuk az elhanyagolt sarkokat, meglepő módon ráadásul a por a függőleges falakon is megtelepszik. Ezeket érdemes felülről lefelé tisztítani, majd fordíts figyelmet a bútorok alatt felgyülemlett por megszüntetésére is! A porcicák mellett ugyanis a pókok és a poratkák is szívesen találnak itt otthonra.

Szobanövények: ha vannak szobanövényeid, biztos észrevetted már, hogy ezek levelén is vidáman megtelepszik a por. Legegyszerűbb, ha néha beteszed őket a zuhany alá vagy a kádba, és enyhe vízsugárral letisztítod a leveleiket. Ami pedig már olyan nagyra nőtt, hogy nem tudod elmozdítani a helyéről, annak a leveleit néha egy nedves mikroszálas kendővel töröld át!

Fiókok, polcok: hajlamos az ember elhanyagolni a kíváncsi szemek elől jól elrejthető fiókokat, szekrénypolcokat. Néha nézd át ezeket a rejtekhelyeket, és amit sosem használsz, válj meg tőle! A többi tárgyat érdemes dobozokban rendszerezni, így ugyanis nem porosodnak, és hamarabb meg is találod majd, amit keresel.

Porszívó: a porszívóról azt gondolhatnánk, értelemszerűen koszos. Ám ennek nem kell feltétlenül így lennie. A porzsák cseréje csak a kezdet, meglepő módon ugyanis havonta ajánlott alaposabban, szappanos vízzel kitisztítani, majd alaposan kiszárítani a tartályt. Emellett pedig ne feledkezz meg a szűrőkről sem: szükség szerint tisztítsd ki vagy cseréld le ezeket is!