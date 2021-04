Lehűlés érkezik a hosszú hétvégére

Napsütés mellett keleten ma több, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik majd, csapadékra ugyanakkor sehol sem kell számítani, illetve a légmozgás is mérsékelt marad - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). A nappali csúcshőmérséklet 18-25 Celsius-fok között várható, a legnagyobb értékeket a nyugati országrészben lehet mérni. Éjszaka aztán változó vastagságú fátyolfelhőzet húzódik az ország fölé, és főként a keleti megyékben vastagodhat meg jobban a felhőréteg. Számottevő csapadékra azonban továbbra sincs kilátás. A levegő hőmérséklete késő estére 9-15, hajnalra 5-11 fok közé hűl vissza.

Ma gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Holnap fátyol- és gomolyfelhők mellett a Tiszántúlon és az északkeleti megyékben néhány, máshol több órára kisüt a nap. A déli óráktól az Északi-középhegységben és az északkeleti megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél is, zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Ezzel együtt délutánra ismét 19-25 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála: az északkeleti országrészben lesz hűvösebb.

Hajnali fagy és erős szél húsvétkor

Ami a hosszú hétvégét illeti, pénteken ismét többórás napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. A délnyugati szél északnyugatira, északira fordul, és többfelé meg is erősödik, a középső országrészben néhol viharossá fokozódik. A nappali maximumok 13 és 23 fok között változnak, valamint pénteken is északkeleten lesz hűvösebb. Szombaton napközben gomolyfelhős, napos időre van kilátás, az északkeleti megyékben és a Tiszántúlon lehet több felhő, és ezeken a tájakon helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szelet sokfelé erős, néhol viharos széllökések kísérik. Előző éjszaka a leghidegebb területeken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, majd napközben is immár csupán 10-15 fok körül alakulnak a csúcsértékek.

Vasárnapra virradóra egyes tájakon mínusz 5 fokig is visszahűlhet a levegő hőmérséklete, amit nappal sok napsütés és kevés gomolyfelhő, illetve csapadékmentes, mérsékelten szeles idő követ. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Hétfőn többórás napsütés valószínű, elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet a nap második felétől, amihez már csapadék is társulhat. A keleti, délkeleti szél többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik. A hajnali mínusz 4 és plusz 3 fok közötti minimumok után délután 12-20 fokot olvashatunk le a kültéri hőmérőkről.