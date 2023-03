Humánmeteo: megterhel az erős szél és az óraátállítás

Nézd meg a meteogyógyász mai videós tanácsát: A szélsőségessé vált időjárás önmagában is erős humánmeteorológiai terheléseket okoz, most viszont az óraállítással egybeesve különösen veszélyes helyzetet alakított ki. Katasztrofális óraállítás – akár 10 napig is. Fokozott veszélyekre figyelmeztet a meteogyógyász. (x)