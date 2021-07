Olimpia: egyáltalán nem lesznek nézők a lelátókon

"Nem volt más választásunk" - közölte Hasimoto Szeiko, a szervezőbizottság vezetője. A döntés előzménye, hogy - mint azt megírtuk - a japán kormány a koronavírus-járvány miatt július 12-étől augusztus 22-éig rendkívüli állapotot hirdetett a fővárosban. Tokióban továbbra is emelkedik a fertőzöttek száma, gyorsan terjed az indiai eredetű delta vírusvariáns. Mindezek tükrében a szervezők a japán kormánnyal és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal egyeztetve úgy döntöttek, hogy a korábbi tervekkel ellentétben mégsem engednek be japán nézőket a játékokra.

A hírt Marukava Tamajo olimpiai miniszter is megerősítette - írja a The Guardian. Nyitva hagyta ugyanakkor a lehetőséget, hogy a japán fővároson kívüli versenyeken talán mégis jelen lehetnek szurkolók is. "A Tokión belüli eseményeken nem lesznek nézők. Azokról a területekről, ahol a rendkívüli állapotot nem vezették be, még zajlanak az egyeztetések" - fogalmazott Marukava Tamajo.

Az augusztus 8-ig tartó tokiói játékokon - amelyet a pandémia miatt tavalyról halasztottak idén nyárra - 176 magyar sportoló vesz részt. A külföldi szurkolók részvételét már tavasszal megtiltották.