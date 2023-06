A lábszag verte ki a biztosítékot a nőgyásznál

Több órára kisüt a nap, de sok gomolyfelhő képződik, illetve fátyolfelhők is lesznek felettünk. Főleg az ország keleti felén a déli, délutáni órákban elszórtan várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon az északnyugati, északi szelet erős, Sopron környékén viharos lökések kísérhetik. Zivatar környezetében is lehetnek átmeneti erős vagy viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között valószínű, de az északnyugati tájakon ennél kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 18 és 23 fok közé süllyed a hőmérséklet. Mind a hideg-, mind a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás