Nem csak a futókat gyötörheti a térdfájdalom. Mutatjuk, mit tehetsz ellene

Jellemzően a futók, az ugrók, és az egyéb, ugrással, illetve erős és gyakori földet éréssel járó sportokat űzők panaszkodnak a tompa térdfájdalomra. Azonban nem csak a sportolókat érintheti a „futótérd” elnevezésű probléma. A valóságos ok a combfeszítő izomzat krónikus túlterhelése, amely nagyrészt a nem szakszerűen kivitelezett mozdulatok, illetve a nem jól felépített edzés következménye, bár természetesen a fizikai munkát végzők terhelése és egy sérülés is lehet a fájdalom eredője. A probléma a kamaszokat, a fiatalokat és idősebbeket gyakrabban érinti – ismertette dr. Szily Tamás, a FájdalomKözpont ortopéd-traumatológusa, ízületi specialistája.

A térdízületet érő, egyenlőtlen terhelés hatására először csak múló gyulladások, majd a későbbiekben degeneratív elváltozások is kialakulhatnak. Igen, a fiatalabbaknál is.

Amikor állandósult gyulladás gyötör

Eleinte „csak” egy gyulladás alakul ki, amely azonban idővel állandósulhat, és ellehetetlenítheti a szabad mozgást. A térdfájdalom sokszor hirtelen, mozgás – például futás – közben alakul ki, legtöbbször egy hosszabb táv megtétele vagy komolyabb fizikai terhelés után. Közvetlenül a térdkalács csúcsa körül jelentkezik az éles fájdalom és a nyomásérzékenység, bár ezen tünetek forrása nem mindig egyértelmű.

Nem csak a futókat és az időseket gyötörheti térfájdalom. Fotó: Getty Images

Edző és sportorvos is segíthet a megelőzésben

Akik a térdüket fokozottan igénybe vevő sportot vagy foglalkozást űznek, jól teszik, ha eleve megpróbálják kivédeni a futótérd kialakulását. Ehhez elengedhetetlen a szakszerű edzői irányítás, szükség esetén pedig a gyógytorna és a rendszeres sportorvosi ellenőrzés. Fontos fenntartani az izomegyensúlyt és megerősíteni lábban, illetve a térd körül lévő izmokat, hogy megfelelően „tartsák”, támasszák az ízületet.

Ugyanilyen jelentős az edzés előtti bemelegítés, és a megfelelő támaszt biztosító sportcipő vagy munkavédelmi cipő viselése. Érzékenyebb térd esetén hasznos lehet az orvos által elrendelt térdvédő is. Ezek mellett az edzésmunka változatossága is biztosíthatja, hogy minél egyenletesebb terhelés érje a térdet.

Igen fontos továbbá a testsúly rendezése, ugyanis a túlsúly komoly terhelést jelent az ízületeknek, így a térdnek is. Ugyanilyen önálló rizikófaktor az úgynevezett lúdtalp is, amely szintén fokozza a térdet érő stresszt.

Hogyan segíthet az orvos futótérd esetén?

Természetesen az első lépés, hogy fájdalom esetén orvoshoz kell fordulni, hiszen ki kell zárni bizonyos súlyosabb okokat, például az ínszakadást vagy a porcleválást. Ha a panaszok, és az esetlegesen szükséges képalkotó eljárások kapcsán bebizonyosodik, hogy patellofemorális szindrómáról (futótérdről) van szó, az enyhébb eljárások felől haladhatunk akár a műtétig – hangsúlyozta dr. Szily Tamás.

Sokan már csak akkor fordulnak hozzánk, ha a házilagos módszerek, így a jegelés, pihentetés, felpolcolás, fáslizás, esetleg a recept nélküli fájdalomcsillapítók nem hoztak javulást. Gyorsan csillapítható a fájdalom és enyhíthető a gyulladás helyi célzott injekcióval, hosszabb távon pedig igen jó eredményeket hozhat az orvosi kollagénes injekciókúra és az orvosi lézerterápia, amelyek támogatják, erősítik a szöveti struktúrát. Szintén hosszú távon fejti ki hatását a lökéshullám-terápia, amely oldja a mozgásszervi fájdalmat okozó triggereket, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és nemcsak a fájdalmat csökkenti, de a sérült szövetek regenerálásával a kiváltó okot is megszüntetheti” – sorolta a megoldásokat a szakember.

Hozzátette, hogy mindenképpen szükséges a személyre szabott gyógytorna is, amely a regenerálódás mellett az újabb sérülések megelőzésében is segít. Nagyon ritkán műtétre is szükség lehet.