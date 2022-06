Térdfájdalom fiatalkorban? Igen, lehetséges!

A térdfájdalom az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz, amely a közvélekedéssel ellentétben nem csak az idősebbeket érintheti. A fiatalabb korosztálynál elsősorban a túlerőltetés miatt vagy valamilyen sporttevékenységgel összefüggésben alakulhat ki. Hátterében leggyakrabban a szalagsérülés, a porckopás és a futótérd állhat. Utóbbi tulajdonképpen az inak gyulladását jelenti, és általában a túl sok vagy a helytelen technikájú futás, síelés vagy kerékpározás következtében jön létre. Például nem megfelelő sportcipőt használunk, vagy hosszabb távokon is kemény felületen futunk.

Hogyan sérülhet a térd?

Nem árt tudni, hogy az erős kötőszövetből álló térdszalagok túlterhelés esetén képesek elszakadni. Ebből aztán komolyabb bajok is származhatnak, mivel a szalagok az ízületet alkotó csontokat kötik össze. Fiataloknál legtöbbször a térd csavarodása vagy az ízületet ért ütés miatt nyúlnak meg vagy szakadnak el a szalagok. Ilyenkor azonnal komoly fájdalom jelentkezik, amivel lehetőleg minél gyorsabban forduljunk orvoshoz. A megnyúlt vagy szakadt szalagokat szigorúan tilos erőltetni – ezt nem is tudnánk, hiszen a térd mozgatásakor nyilalló, erős fájdalmat tapasztalhatunk.

A térdfájdalom a fiatalokat is érintheti. Fotó: Getty Images

A fiatalkori vagy másodlagos porckopás általában lassan bontakozik ki a térd esetében. Kezdetben tompa, majd egyre fokozódó fájdalom jelentkezik a térdben a hosszabb távok megtétele után. A tünetek sok esetben éjszaka is jelentkezhetnek, ami miatt az érintettek nem tudják megfelelően kipihenni magukat. Az is árulkodó jel lehet, ha hosszabb nyugalmi helyzet utáni merevséget vagy érzékenységet tapasztalunk guggolás és hajlítás közben. Ebben a fázisban a röntgen már kimutatja a nagyobb csontkinövéseket, de a porc még mindig egészséges méretű, ahogy a csontok közötti hézag is. A porckopás legsúlyosabb eseteiben szinte már alig tudunk járni, sétálni. Ilyenkor a csontok között beszűkül a hely, a porc majdnem teljesen eltűnik, így az ízület merev lesz. A szöveteket tápláló szinoviális folyadék mennyisége is jelentősen lecsökken.

A térdfájdalom gyógyítása

A térdfájdalom kezelésének első és legfontosabb lépése az ízület pihentetése, emellett a jegelés, felpolcolás és a fáslizás. Emellett a vénnyel vagy anélkül kapható fájdalom- és gyulladáscsökkentők könnyíthetnek a fájdalmon, és részben oldhatják is a gyulladást. Illetve kipróbálhatunk helyileg ható sportkrémeket is. Mindezek gyorsíthatják a gyógyulási folyamatokat. Súlyos fájdalom esetén természetesen mihamarabb orvoshoz kell fordulni.

Az egyik legsúlyosabb térprobléma esetén – porckopásnál – a legfontosabb teendő, hogy óvjuk a maradék állományt, és csillapítsuk a fájdalmat. Ilyenkor nagy segítséget jelenthet a hialuronsavinjekció-kúra, az orvosikollagén-injekciós terápia és a porcújjáépítést serkentő injekció is. Utóbbi során vérlemezkékben gazdag saját vérplazmát injektálnak az ízületbe. A modern, innovatív eljárás csupán minimális orvosi beavatkozással jár, és nagy előnye, hogy az ízületi gyulladás csökkentésével természetes fájdalomcsillapítóként hat, és javítja az ízület mozgathatóságát is.

Emellett beválhat még a természetes alapokra épülő lökéshullámterápia, amely oldja a mozgásszervi fájdalmat okozó triggereket, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét, és nemcsak a fájdalmat csökkenti, de a sérült szövetek regenerálásával a kiváltó okot is megszüntetheti. Illetve rendszeres testmozgással és testsúlykontrollal jelentősen kímélhetjük a térdeket ért terhelést, de a patikákban vény nélkül is elérhetők olyan porcerősítő készítmények, amelyek erősíthetik az érintett terület ellenálló képességét. A glukózamin-szulfátot, vagy kondroitin-szulfátot tartalmazó készítmények például porcregeneráló hatással bírnak és enyhítik a terheléskor jelentkező tüneteket.