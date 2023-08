Van egy kis baj a sportitalokkal

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap, de időszakosan előfordulhatnak erősen felhős körzetek is. Szórványosan várható zápor, zivatar, melyeket felhőszakadás kísérhet. A változó irányú szél mérsékelt marad, viszont zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között alakul. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő. Napközben egy hidegfronti hatás érvényesül, mivel a Kárpát-medence területére egy hidegebb légtömeg nyomul be.