Az energiaitalok okozzák a fiatalok szívmegállását?

Hirtelen leállt a szíve egy 18 éves férfinak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Farkaslyukon néhány hete – számolt be róla az RTL Híradója. A fiatalt ugyan sikerült újraéleszteni, azonban kómába esett. Július közepén pedig egy 17 éves fiú vesztette életét egy nyári táborban – az ő esetéről a Maszol.ro írt részletesen. Ahogy a beszámolókból kiderül, a két eset között van egy furcsa közös pont, mégpedig a túlzásba vitt energiaital-fogyasztás.

14 éves kor alatt nem javasolt az energiaitalok fogyasztása. Fotó: Getty Images

Mennyire káros az energiaital?

Az RTL által megkérdezett orvos szerint az energiaitalok túlzott fogyasztása a magas koffeintartalom miatt valóban káros lehet a szervezetre. A fiatalok körében különösen népszerű ital ugyanis egyebek mellett a központi idegrendszerre, az erekre és a szívre is hat. „Akár olyan ritmuszavarokat is képes generálni ekkora koncentrációban, amelyek akár halálosak is lehetnek” – figyelmeztetett Késmárky András háziorvos.

14 éves kor alatt nem is javasolt a fogyasztása

Az esettel kapcsolatban az nlc.hu megkereste dr. Zacher Gábor sürgősségi orvost, toxikológust. A szakember a portálnak úgy nyilatkozott, hogy az elérhető információk alapján nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a fiatalnál valóban a koffeinmérgezés okozta-e a problémát.

Lehet, hogy a koffeintől felment a vérnyomása, és kapott egy agyvérzést. Az is lehet, hogy egy halmozott epilepsziás roham során belehelte a saját gyomortartalmát a tüdejébe, de az is lehet, hogy nemcsak a koffein volt benne, hanem esetleg valami más is” – magyarázta.

Az orvos elmondása szerint ilyen súlyos esetek könnyen előfordulhatnak, ha valaki – akár a tudtán kívül – szívfejlődési rendellenességgel vagy epilepsziával küzd, és úgy fogyaszt energiaitalt nagy mennyiségben. Tizennégy éves kor alatt pedig nem is javasolja senkinek az energiaital-fogyasztást, a fejlődő szervezetben ugyanis még több problémát – például később kialakuló magasvérnyomás-betegséget, vagy úgynevezett szívizomtúltengést – idézhet elő a nagy mennyiségű koffein.

Azonban 14 és 18 év között naponta egy doboz energiaitalnak megfelelő mennyiségű – maximum 200 milligramm – koffein elfogyasztása Zacher szerint nem okoz gondokat, de egyes felmérések szerint még a napi 400 milligrammnyi koffein sem tesz kárt egy egészséges felnőtt szervezetében. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy nemcsak az energiaital, hanem a kávé túlzott fogyasztása is kockázatokkal jár.