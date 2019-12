Otthoni edzés: eszközök, amiket szerezzünk be

Annak, aki elhatározza, hogy ezután otthon fogja elvégezni az edzéseket, kicsit fel kell erre készülnie. Lélekben leginkább arra van szükség, hogy eldöntse, nem lesz lazsálás, kanapén heverészés és halasztgatás ahelyett, hogy nekiállna a gyakorlatoknak. Fejben pedig arra, hogy kitalálja, milyen edzésmódszert fog követni. Sokat segít, ha abban is gondolkodik, milyen olyan eszközöket fog használni, amelyeket könnyen, gyorsan, és nem túl borsos áron lehet beszerezni.

Matrac

Senki sem szeret úgy edzeni, hogy a hideg, csupasz földön vagy parkettán végzi a gyakorlatokat. Illetve az sem jó, ha egy szobaszőnyeg csúszkál alattunk, miközben ugrálunk, vagy guggolásokat végzünk. Érdemes tehát beruházni egy jó minőségű, tapadós, mégis puha jógamatracra.

A testmagasságtól függ, hogy milyen méretű fitneszlabda ajánlott. Fotó: iStock

Fitneszlabda

Kiváló testformáló eszköz, amellyel a legkülönfélébb gyakorlatokat végezhetjük. Az izmaink ugyanis amellett, hogy a nagymozgásokat irányítják, egyensúlyozó kismozgásokra is rá vannak kényszerítve, így sokkal többet dolgoznak, mintha egy stabil tárgyon tornáznánk. Nem mindegy azonban, hogy ki milyen méretűt vásárol. Aki 155-165 centiméter magas, annak elég az 55 centiméteres labda, aki viszont ennél magasabb, annak érdemes a 65 centiméterest választani. Fontos, hogy se túl sok, se túl kevés levegő ne legyen benne. Elég nagy helyet foglal el a lakásban, de sokan szék helyett ülőalkalmatosságként is használják, hiszen az rendkívül jót tesz a gerinc tartóizmainak.

Súlyzók, súlyok és kettlebell

A súlyzók használata az egyik legkézenfekvőbb erősítő módszer, amellyel nemcsak fogyhatunk, hanem izmot is növelhetünk. Persze mozoghatunk két megtöltött vizespalackkal is a kezünkben, de fontoljuk meg, hogy ne vegyünk-e inkább 1-2 jó minőségű súlyzót. Arra érdemes odafigyelni, hogy ne a műanyag borításút válasszuk, hiszen az kevésbé tartós. Aki most kezdi a rendszeres súlyzózást, először válasszon 1 kilogrammosakat, utána jöhetnek a nehezebbek is. Sokrétűen használhatóak a különböző típusú bokasúlyok is, amelyek szinte minden gyakorlatnál hasznos ellenállást biztosítanak. Mostanság már sokfélét be lehet szerezni attól függően, hogy pontosan hogyan szeretnénk rögzíteni. Végül próbáljuk ki a füles golyót, azaz az úgynevezett kettlebellt is, amely kis mérete ellenére nagy súlyú, így elsősorban akkor hasznos, ha gyorsan kell végezni az erőt igényló feladatokat. Kettlebellel egyébként gyakorlatilag az egész testünket tornáztathatjuk, sőt, a hasizmokkal kifejezetten csodát művel.

Szalagok és hevederek

A legtöbb alapfeladatot nehezíthetjük azzal, ha gumiszalagokat használunk. Különböző nehézségi fokúakat lehet kapni, érdemes kipróbálni, melyik felel meg leginkább az igényeinknek. Arra azonban mindenképpen figyeljünk oda, hogy ne sérüljenek meg semmiféle éles tárgy közelében, mert akkor nagyon könnyen elszakadnak. A tartósságot növelhetjük azzal, ha rendszeresen beszórjuk hintőporral, ráadásul akkor nem is fognak összetapadni. Ezek továbbfejlesztett változatai a felfüggeszthető hevederek, amelyekkel még változatosabban tudjuk mozgatni az izmainkat. Ilyen eszköz az úgynevezett TRX is, amelyet a helyhiánnyal küzdő, de edzeni vágyó amerikai tengerészgyalogosok találtak ki. Tulajdonképpen két, kapaszkodókkal ellátott edzőhevedert rögzítettek egy pontra, amely otthon lehet akár állvány, a plafon vagy bordásfal is. A TRX a gravitációt és a saját testsúlyt használja arra, hogy még hatékonyabbak legyenek a gyakorlatok.

Ugrálókötél

Gyermekkorunk játéka ma már fontos eszköz a magas intenzitású, úgynevezett intervall edzéseken is. Kiválóan végezhető vele otthon zsírégetés, ráadásul egyáltalán nem bonyolult a használata, miközben rendkívül kis helyen is elfér.