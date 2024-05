Betegsége miatt mozdulni sem tud – összefogtak a hároméves Abigélért

A 3 és fél éves Abigél egy rendkívül ritka genetikai betegséggel született. Az arthrogryposis multiplex congenita miatt mozgásképtelen, beszélni sem tud és gyomorszondán keresztül táplálják, 24 órás felügyeletet igényel. A kislányról kezdetben azt mondták az orvosok, hogy „életképtelen”, de ő már többször bizonyította ennek ellenkezőjét. Édesanyjával, Andreával az RTL beszélgetett a példátlan összefogásról, ami a kislányért indult.

Születéskor derült ki: nagy a baj

„Mosolybaba”, ahogy a családja Abigélt hívja harmadik gyermekként érkezett a szentgotthárdi Böő családba. Betegsége csak a születésekor derült ki, azóta édesanyja, Andrea ápolja. Bár az orvosok eleinte azt mondták, nem várható változás az állapotában, Abigél már többször is bebizonyította, mennyi erő lakozik benne: a fejlesztéseknek köszönhetően szép eredményeket értek el nála.

Szülei továbbra sem adják fel a reményt, hogy egyszer akár még fel is tudjon ülni, most egy hamburgi műtét lehetőségében bíznak.

Amikor 2020. augusztus 31-én megszületett Abigél, lábai derékszögben felfelé álltak, ki sem tudta őket nyújtani. Az orvosok azonnal felismerték a betegséget: arthrogryposis multiplex congenita (AMC). Bár maga a betegség ismert, nagyon keveset lehet tudni róla, az országban is csak néhány gyermeket érint.

Ő egy igazi mosolybaba, bármi történjen is, mindig mosolyog.

Abigélt most beszédfejlesztésre és gyógytornára is hordják, a szülei pedig több orvoshoz is elvitték már, remélve, hogy megműthetik a kislányt, ezzel is könnyítve az életét. A szakemberek többsége ugyanakkor az altatás miatt kockázatosnak tartja az operációt. A szülők viszont nem adják fel a reményt: most egy alapítvány segítségével próbálják elindítani a folyamatot, nemrég pedig társadalmi összefogás is indult értük.