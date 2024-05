Díszpolgár lesz egy kétéves gyerek Lampedusán

Lampedusán utoljára 1970-ben született gyerek, amíg 2021 júliusában világra nem jött Maria. Filippo Mannino polgármester, a Liga jobboldali párt politikusa hangoztatta: annyira rendkívüli eseményről van szó, hogy úgy döntöttek, díszpolgári címet adnak a kislánynak, valamint a városközpontban található játszóteret is róla nevezik el.

Hozzátette: számtalan csecsemő és kisgyerek érkezik a migránsokkal teli csónakokon és hajókon a sziget partjaira, és az sem számít ritkaságnak, hogy a nők a tengeri átkelés közben hozzák világra gyermekeiket. A helyi nők kivétel nélkül a szomszédos Szicília kórházaiba járnak át szülni, mivel Lampedusán nincsen erre alkalmas kórház.

Elefántcsontpartról származó, harmincnyolc éves édesanyja másik két gyerekkel együtt kelt át az észak-afrikai partokról. Lampedusára érkezése után a kikötőhöz közeli egészségügyi központban indult meg a szülés, és a nőt már nem volt idő máshova szállítani.

A gyermek a Maria nevet kapta az édesanyát segítő olasz ápolónőről. A díszpolgárságot szombaton nyújtják át a kislánynak, aki édesanyjával és testvéreivel Szicíliában él.

"Maria azokat jelképezi, akiknek sikerült átkelniük a tengeren, és azokat is, akiknek ugyanaz nem sikerült" - indokolta Filippo Mannino hangsúlyozva, hogy Olaszország mindig is élen járt a gyermekek jogainak védelmében, akárkiről is legyen szó.

Címlapkép (Illusztráció): Getty Images