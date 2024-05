Hirtelen megvakult, váratlan betegségre derült fény

Az orvosok szerint nagyon szokatlan, hogy a tüdőrák első tüneteként látáskárosodás alakuljon ki, egy 32 éves nővel mégis előfordult. A jobb szemére egyik napról a másikra elveszítette a látását, a bal szemében pedig villanó fények jelentek meg. Kiderült: a szokatlan tünet egy akkorra már az egész testében szétterjedt tüdőrák első jele volt – számol be a rendhagyó esetről a Live Science.

A tüdőrák a képalkotó vizsgálatokból derült ki. Fotó: Getty Images

Talán ő az egyedüli ilyen eset

A fiatal nőnek semmilyen más tünete nem volt és nem is dohányzott. A kórházban végzett első szemészeti vizsgálat során az orvosok megállapították, hogy a szeme egészséges, a kulcsfontosságú részek épek, a szemlencse tiszta volt, a pupilla és az írisz sem mutatott rendellenességet. Közelebbről megvizsgálva azonban észrevették, hogy egy nagy, fehéres-sárgás folt jelent meg a jobb szeme hátsó részén. A retina, a szem fényérzékeny része alatt is folyadék gyűlt össze, ami a retina leválását okozta. A bal szemében hasonló elváltozást találtak, de ott a retina még ép volt.

Miután több vizsgálatot is elvégeztek, észrevették a jobb tüdejének alsó részén növekvő daganatot. Ekkorra azonban az már több más szervre is átterjedt, beleértve a szemet is.

Amikor a rák a szembe terjed, az áttétes daganatsejtek az ideghártyába vándorolnak. Ez azonban ritkán, mindössze az esetek 0,1-7 százalékában fordul elő a tüdőrák esetében. Még ritkább, hogy a betegeknél a látásromlás legyen a tüdőrák első jele: eddig mindössze hatvan ilyen esetet írtak le az orvosi szakirodalomban. A nő esete még szokatlanabb, mert nem dohányzott, márpedig a tüdőrákos esetek nagy részéhez ez a rossz szokás kapcsolódik.