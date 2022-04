Hogyan lesz egészségesebb a séta? Szakértői tanácsok

Sokan mondják, hogy a fél életüket sétálással töltik. Ám attól, hogy valaki autózás vagy buszozás helyett inkább gyalog megy, ahová csak tud, még nem biztos, hogy a séta pozitív egészségügyi hatásait is kiélvezi. Az alábbiakban Annabel Streets, A sétálás 52 módja: A gyaloglás tudománya a jólétért és az örömért című könyv szerzőjének tanácsait mutatjuk be a The Guardian cikke alapján. Nézzük tehát, hogyan sétáljunk ahhoz, hogy egészségesebbek legyünk tőle.

Menjünk víz közelébe

Akár mentális, akár érzelmi, akár fizikai jólétről beszélünk, a szakértő szerint mindegyikre jótékony hatást gyakorolhat a séta, ha odafigyelünk néhány dologra. Egy tanulmány szerint például a vízesések közelében tett séták után látványosan csökken a szorongás, javul a tüdőkapacitás, valamint jelentős mértékben nő szervezetünkben az egyes antitestek szintje. Streets szerint hasonló hatást érhetünk el, ha szökőkutak közelében sétálunk.

Fotó: Getty Images

Indítsuk vagy zárjuk sétával a napot

Azoknak, akik rosszul alszanak, a szakember azt ajánlja, hogy reggel, az ébredést követő egy órán belül tegyenek kint egy legalább 10 perces sétát. De egy késő délutáni vagy esti séta is segíthet abban, hogy kellőképpen ellazuljunkalváselőtt.

Vegyük célba az erdőket

Ahhoz, hogy csökkentsük a stressz-szintünket és nyugodtan tudjunk aludni, a legjobb, ha erdőben sétálunk. Egy tanulmány például megállapította, hogy egy fenyőerdőben tett séta hatása nagyon hasonlít az altatóéhoz.

Időnként mindenki életében előfordulnak nehezebb és feszültebb időszakok. Ez csak akkor jelent komolyabb problémát, amikor a stressz már állandó vendéggé válik - ekkor ugyanis már egészségünket is módszeresen pusztítani kezdi. A rendszeres testmozgás azonban segíthet.

Figyeljünk a környezet ismétlődő mintáira

Az ellazulást az is nagyban elősegíti, ha séta közben a környezet ismétlődő mintázataira (például az épületekre vagy a fákra) fókuszálunk. Ha így teszünk, akkor a városi utcákon tett séták is legalább olyan pihentetően hathatnak ránk, mint az erdei kirándulások.

Ne nyomkodjuk közben a telefonunkat

Nagyon fontos kiemelni továbbá, hogy a sétálás közbeni telefonozás, e-mail-olvasás balesetveszélyes, hiszen nem a lábunk elé figyelünk. Ráadásul így a stressz-szintünk sem tud kellő mértékben csökkenni a gyaloglás hatására.

Azonban zenét hallgatni sem szerencsés, főleg, ha forgalmas utak mellett haladunk el. A fülünkbe üvöltő zene miatt ugyanis nem halljuk az autók dudálását, a száguldó mentő szirénáját, a hátunk mögött közeledő biciklis csengetését, mások figyelmeztetéseit, de még a természet hangjait sem. Ez utóbbi azért kifejezetten nagy veszteség, mert egy tanulmány szerint a városokban élő emberek hangulatát jelentősen javíthatja, ha madárcsicsergést hallanak. A nézelődés és a kellemes látvány hatására pedig mérséklődhet szervezetünk kortizolszintje, vagyis enyhül a feszültségünk.