Ez a hosszú élet titka a 114 éves nő szerint

Elizabeth Francis 1909. július 25-én született. Megélt két világháborút, a nagy gazdasági világválságot, a spanyolnáthát és a koronavírus-világjárványt is. Az Egyesült Államok 2., a világ 7. legidősebb embere nemrégiben ünnepelte 114. születésnapját, aminek apropóján több újság is írt róla. És mi másról faggathatták volna, mint arról, hogy mit gondol a hosszú élet titkáról. Válaszát a CNBC cikke foglalta össze.

Erre először annyit mondott, hogy hálás Istennek azért, mert még mindig életben lehet. De mint azt unokája, Ethel Harrison megosztotta a médiával, valószínűleg a jó gének is szerepet játszhatnak ebben, mert egyik nővére 106 éves koráig élt, a másik 95 évig, édesapjuk pedig 99 évesen hunyt el.

Az idős hölgy emellett néhány igen egészséges szokást is ápol. Nem iszik alkoholt, nem dohányzik, nem jár gyorséttermekbe, ellenben mindig is kertészkedett otthon – megvolt a saját kis veteményese a kertben. Unokája arra is visszaemlékezett, hogy bármikor kereste is fel a nagymamát, mindig a konyhában találta. Ő maga főzött ugyanis, amíg csak tudott.

A kertészkedésben is mindig örömét leli az idős asszony. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Francis mindig szeretett másokról gondoskodni, és szívesen vette körül magát emberekkel. Ez a CDC szerint is fontos: úgy vélik, a szociális és támogató kapcsolatok jobb egészséghez és hosszabb élethez vezethetnek. A társas kapcsolatok fontossága mellett az idős hölgy töretlen optimizmusa is szerepet játszhat abban, hogy ilyen sokáig él. Ahogy ő fogalmaz: „hiszek abban, hogy minden jobb lesz”. Ez tanulmányok szerint összefüggésbe hozható a 90 éves kor feletti hosszabb élettartammal, írja a Today.com.

Az orvosok szerint is mindent jól csinált a 114 éves nő

Dr. Thomas Perls kutató százévesek ezreit tanulmányozta eddig. Szerinte öt olyan tényező van, amely növelheti a hosszú (90 éves korig vagy még tovább tartó) élet esélyeit. Ezek pedig a következők: a stressz kezelése, a minőségi pihenés (jó alvás), az egészséges táplálkozás, a gyakori testmozgás és a dohányzás mellőzése. Elizabeth Francis napi döntéseit áttekintve az orvosok azt mondták, az idős hölgy „mindent jól csinált” a hosszú élet érdekében: megtett olyan dolgokat, amelyekről mindannyian tudjuk, hogy meg kellene, mint például a több mozgás, a több növényi alapú táplálék fogyasztása, illetve a társas kapcsolatok ápolása.