Milyen betegségeket jelezhet a térdfájdalom?

Dr. Arnold Dénes Arnold, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, akupunktőr a megoldási lehetőségekre hívta fel a figyelmet.

A passzivitás és a túlzott aktivitás sem jó

Bizonyított tény, hogy mind a nagyon magas, mind a nagyon alacsony szintű fizikai aktivitás rontja a térdízületek állapotát a középkorú felnőtteknél. A legtöbb krónikus betegséghez hasonlatosan ugyanis a kopásos ízületi gyulladás és az egyszerű porckopás sem vezethető vissza egyetlen okra: kialakulásában szerepe van a genetikai és életmódbeli tényezőknek egyaránt. MRI-vizsgálatokra és kikérdezésre épülő kutatások igazolták, hogy nem csak az intenzíven sportolók, például a futók térdízületei vannak megviselve, de a legkevésbé mozgóké is. Ebből pedig az következhet, hogy létezik egy olyan optimális edzési szint, ami védi a porcokat.

Akadályozhat a mozgásban a térdfájás.

Érdemes mozogni és szükség esetén fogyni is

Mi az az aktivitási szint és azok a mozgásformák, amelyek hozzájárulnak az ízületek és porcok egészségéhez? Ebben a szakember tanácsaira érdemes hagyatkozni. „Különösen azoknak fontos megtalálni az optimális aktivitást, akiknél a porckopás, a kopásos ízületi gyulladás több rizikótényezője is fennáll, például a túlsúly, a korábbi térdsérülés vagy műtét, illetve a családban halmozódó térdproblémák. Súlyfelesleg esetén érdemes rászánni magunkat a fogyásra, hiszen a normál testsúly nem csak a térdekre ró kevesebb terhet, de számos más betegség kockázatát is csökkenti. Ebben a folyamatban jelenthet óriási segítséget az életmód orvoslás, amely meglévő betegségek esetén is iránymutatással szolgál a testsúlycsökkentés folyamatában” – hangsúlyozza Arnold doktor. Nyilall, duzzadt, merev, kattog? A térdfájdalom sokakat érint, és számos oka lehet. Mutatjuk, a leggyakrabban mik állhatnak a hátterében. Akut fájdalmak idején pedig a térdeket erősen terhelő sportok, például a futás és a tenisz helyett ajánlatosabb gyalogolni, úszni. Ugyanakkor a megszállott futóknak vagy a kerékpározóknak sem kell feltétlenül lemondaniuk az álmaikról, de meg kell találniuk a fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés hatékony formáit.

Fájdalomcsökkenés és mozgásszabadság

A már kialakult kopás fájdalommal járhat, ami nem csak sportolást, de a mindennapi életet is megnehezíti. Éppen ezért nem csak sportolóknak fontos a természetes hatóanyagú fájdalomcsillapítás, amire több, hatékony lehetőség nyílik. „A térdfájdalom egyes típusainál beválik a lökéshullám terápia, amely beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét. Következményképpen afájdalomis csökken és a szöveti regeneráció miatt az okot is kezeljük. Már a kezelés során jelentkező enyhe fájdalom is jelezheti, hogy »jó helyen járunk«. Sokszor már az első alkalom hatékony, de az esetek többségében kúraszerűen hoz tartós eredményt a kezelés” – ismertette dr. Arnold Dénes Arnold.

Szintén hatékony kezelés a hialuronsav tartalmú ízületi injekció. „Amikor ugyanis hialuronsavas gélt injektálunk az ízületi résbe, az csökkenti az ízületi folyadék belső súrlódását, tehát elősegíti a csúszást. A felhasznált anyag egy átlátszó zselé, amely nagy koncentrációban tartalmaz hialuronsavat. Kifejezetten az ízületbe fecskendezzük ezt a készítményt, amely jelentősen csökkenti a fájdalmat, és visszaállítja az ízület kenését és lökéscsillapítását. Ezekkel az eljárásokkal, valamint a funkcionális gyógytornával, ha nincs orvosi ellenjavallat, akár a futás, kerékpározás is beleférhet a mozgásprogramba” – tette hozzá a szakember.