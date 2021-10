6 dolog: ez történik a testünkkel, ha nem mozgunk

A kihagyott mozgás miatt nemcsak az extra kilók jelennek meg rajtunk, hanem más, sajnos kevésbé látható dolgok is tapasztalhatók, ezeket gyűjtöttük össze. De jó hírünk is van: ha újra elkezdünk edzeni, testünk újra összeszedi magát.

Normális esetben a vércukrunk étkezés után megugrik, aztán elkezd csökkenni, ahogy izmaink és egyéb szöveteink felszívják azt a cukormennyiséget, ami a működésükhöz szükséges. De már öt napi lustaság is elég ahhoz, hogy az étkezés utáni vércukrunk magas maradjon.. Kezdjünk el sportolni, mivel már egy hét edzés hatására jelentősen eshet az étkezés utáni vércukor, még a kettes típusú cukorbetegeknél is.

Gyorsan lemerülünk

Izmaink sorvadni kezdenek

Ha két hétig mellőzzük az edzést, akár 20 százalékkal is csökkenhet VO2 max értékünk: ez a testünk által maximálisan felvehető és szállítható oxigén mennyiségét jelzi. Ez azért van, mert az izomsejtjeinkben lévő mitokondriumok, azok a minigyárak, amelyek az oxigént energiává alakítják, gyorsan leépülhetnek. Az edzés hatására viszont újra működésbe lépnek, igaz,Ha elhagyjuk az edzéseket, állóképességünk gyorsabban elhagy minket, mint fizikai erőnk... legalábbis egy darabig. De legyünk benne biztosak:. Elég két hétnyi pihenő ahhoz, hogy izomtömegünk jelentősen csökkenni kezdjen, ilyenkor egyes izomrostjaink is megváltoznak annyira, hogy egyre kevésbé leszünk képesek intenzív erőhatásokat kifejteni. Persze ez is visszafordítható folyamat, de ehhez is idő kell, erőfeszítés és rengeteg izzadás. Heti három erőedzés kell tíz héten át ahhoz, hogy a gyors rostokat 22 százalékkal meg lehessen növelni.