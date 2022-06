Teherbeesést segítő tanácsok

Az orvosi adatok szerint a párok 15 százalékát érinti a meddőség, ami az életkor előrehaladtával még többeket sújt. 30 év felett ugyanis nemcsak a petesejtek száma csökken jelentősen, de vetélés is nagyobb százalékban fordul elő. Éppen ezért nem érdemes sokáig várni: ha a próbálkozások egy év alatt sem járnak sikerrel, javasolt az orvosi kivizsgálás, ami fényt deríthet arra, mi állhat a nehézség hátterében. A jó hír, hogy a hivatalos adatok szerint a meddő párok kétharmadán lehet segíteni.

Orvosi vizsgálat

Sikertelen teherbeesés esetén az orvosi vizsgálatok a nők és a férfiak számára egyaránt javasoltak. Érdemes tudni ugyanis, hogy a meddőségek nagyjából 40 százaléka férfi, további 40 százaléka női eredetű, 20 százalékban pedig mindkét félnél kimutatható valamilyen probléma. Férfiaknál elsősorban az aktív mozgású spermiumok számának a csökkenése, nőknél pedig például a peteérés különböző zavarai – korai ovuláció, szabálytalan menstruációs ciklus – vagy a hormonvizsgálaton kimutatható eltérések nehezítik meg a teherbeesést. Ugyancsak meddőséget okozhatnak gyulladásos vagy immunológiai okok – például pajzsmirigygyulladás –, illetve petevezeték-átjárhatósági problémák. A kapott eredménytől függően a szakorvos életmódbeli változtatásokat, diétát vagy gyógyszeres kezelést javasolhat, amely gyakran rövid időn belül meghozhatja a kívánt eredményt.

Életmódbeli változtatások

Gyakran előfordul, hogy a teherbeesést életmódbeli problémák akadályozzák. Az alkohol és a dohányzás például bizonyítottan akadályozhatja a megtermékenyülést, de akár már egyetlen kávé elfogyasztása is csökkentheti a spermiumok mozgását és negatívan befolyásolhatja a peteérést. Az étkezésünknek is kulcsszerepe van ebben, ezért fontos az egészséges és változatos táplálkozás. Nagy hangsúlyt kell fektetni az elegendő mennyiségű B-vitamin, folsav, cink, szelén, valamint az esszenciális zsírsavak és az L-karnitin bevitelére, mivel ezek a nőknél javítják a peteérést, a férfiaknál pedig emelik a mozgékony spermiumok számát.

A helyes életmód megkönnyíti a teherbeesést. Fotó: Getty Images

Általánosságban elmondható az is, hogy mindkét félnek érdemes a növényi eredetű fehérje fogyasztására helyezni a hangsúlyt az állatival szemben. Az étkezéssel törekedni kell az optimális testsúly elérésére és megtartására is, mivel mind a túlsúly, mind pedig a sovány testalkat csökkentheti a teherbeesés esélyét. Természetesen a rendszeres testmozgás is szükséges, azonban csak mértékkel, mivel a túlzásba vitt, megerőltető sport megzavarhatja az ovulációt. Ezzel szemben például a napi séta jót tehet nemcsak a fizikai, de a lelki egészségnek is. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy a teherbeesés egyik gátja a stressz és a szorongás. Ebben az esetben érdemes elsajátítani olyan feszültségoldó technikákat, amelyek megkönnyítik az ellazulást, és segítenek megküzdeni a mindennapi feszültségekkel.

Cél: a ciklus megismerése

A teherbeesés egyik kulcsa a saját ciklus megismerése. A termékeny napok felismerhetők például a hüvelyváladékról, amely olyankor áttetszővé, vizenyőssé, nyers tojásfehérjéhez hasonlóvá válik, valamint előfordulhat az is, hogy az érett petesejt kiszabadulása a tüszőből enyhe alhasi fájdalmat okoz. Ez azonban kevésbé számít gyakori tünetnek. A pontos, 28 napos ciklussal rendelkező nőknél az ovuláció a 14. napon következik be, de cikluszavar esetén ez már nehezen kiszámítható. A hosszabb vagy rövidebb ciklusok változása megnehezítheti a teherbeesést, ezért érdemes törekedni a cikluszavarok helyreállítására.

Ebben hormonmentes segítséget jelenthetnek olyan gyógynövények, mint a barátcserje, amely hozzájárul a rendszeres menstruációs ciklus helyreállításához, ami a sikeres megtermékenyülés egyik alapfeltétele. A gyógyszertárakban vény nélkül elérhető, koncentrált mennyiségű barátcserje-kivonatot tartalmazó készítmény igazoltan hatásos különösen abban az esetben, ha a sárgatestfázis megrövidült, a prolaktinszint pedig emelkedett. A már az ókorban is ismert gyógynövény hatóanyaga segíti a progeszteron-ösztrogén-arány egyensúlyának helyreállítását és csökkenti a fokozott vérzést. Használata előtt érdemes kikérni a nőgyógyász véleményét, aki segíthet a személyre szabott alkalmazásában.