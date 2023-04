Baj lehet a tavaszi vitaminhiányból

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a tavasz beköszöntével még az is örül a jó időnek, aki amúgy szereti a hideget. Milyen állapotban van a szervezetünk a téli hónapok után? Miért fontos, hogy ilyenkor is tökéletesen működjön a szervezetünk védelme? Ha röviden akarunk válaszolni, akkor például azért, mert a jól működő immunrendszer egy sor kellemetlen bajtól védhet meg. Nézzük a részleteket a nők egyik rettegett problémájának, a hüvelygombának a kialakulásáról és a kezeléséről.

Mi kedvez a hüvelygomba kialakulásának?

Először is nem árt tisztában lenni azzal, milyen körülmények kedvezhetnek a gombás hüvelyfertőzés megjelenésének. Rossz úton járunk ugyanis, ha azt gondoljuk, hogy ez egy szexuális úton terjedő megbetegedés. A hüvelygombát általában a Candida albicans nevű élesztőgomba elszaporodása váltja ki, de bizonyos alfajai is egyre gyakrabban okoznak fertőzést (Candida glabrata, Candida crusei, Candida tropicalis). A gomba számos baktériumfajjal együtt a hüvely normál flórájának a része, és nem okoz gondot, amíg a hüvelyflóra egyensúlyban van. A hüvely védelmét szolgáló savas közeg fenntartásáért a Lactobacillusok (tejsavtermelő baktériumok) felelősek. A savas közegben a gomba és a kórokozó baktériumok nem képesek szaporodni, vagyis a jelenlétük a hüvelyben még nem feltétlenül okoz fertőzést. A gomba elszaporodása több okból is bekövetkezhet.

A JÓL MŰKÖDŐ IMMUNRENDSZER EGY SOR KELLEMETLEN BAJTÓL VÉDHET MEG. FOTÓ: GETTY IMAGES

A hüvelygomba bizonyos gyógyszerek (antibiotikumok) szedésekor okozhat fertőzést. Némely betegség – például cukorbetegség, ekcéma – is növeli az intim panaszok gyakoriságát. Tudatában sem vagyunk, hogy még az is befolyásolhatja a gombák szaporodását, milyen fehérneműt hordunk. A műszálas anyagúak nem ajánlottak, mert nem szellőznek, így könnyen befülledhetnek az intim területeink. A szénhidrátdús élelmiszerek fogyasztása is kedvezhet a hüvelygombának. A cukorbetegséghez hasonlóan a magas vércukorszint az immunrendszer gyengítése révén függ össze a kellemetlen panaszok megjelenésével. A sok stresszt is érdemes kerülni, mert innen is egyenes út vezethet a gyenge immunrendszerhez. Ugyanígy érdemes vigyázni a felső légúti betegségekkel is. A bakteriális felülfertőződés esetén felírt antibiotikumos kezelés a hüvelyflóra tejsavtermelő baktériumait is megtizedeli, hiányukban pedig könnyedén elszaporodik a Candida.

Az immunrendszer támogatása: tavaszi teendők

Nem árt, ha folyamatosan támogatjuk az immunrendszerünk működését. Nézzük, mit tehetünk ilyenkor tavasszal!

A szervezet működését segíti, ha sokat vagyunk a szabad levegőn. Itt a jó idő, ha tehetjük, sétáljunk minél többet. De legalább ennyire fontos a rendszeres szellőztetés is, amely nemcsak a szervezetünket frissíti fel, hanem olyankor kiengedjük a helyiség belteréből a felgyűlt párát.

Immunrendszerünk erősítésére mindig érdemes időt, energiát fordítanunk, de tavasszal mindenképpen foglalkoznunk kell a kérdéssel, a téli időszak ugyanis jelentősen gyengíti szervezetünk ellenálló képességét.

Ezzel megszabadulhatunk a nedves, párás környezetet kedvelő gombáktól és egyéb kórokozóktól is. Ugyanilyen fontos, hogy törekedjünk a kiegyensúlyozott táplálkozásra. Szükségünk van fehérjére, szénhidrátokra és zsírokra, illetve a zöldség- és gyümölcsfogyasztással a megfelelő napi rost- és vitaminmennyiséget is bevihetjük. Nem kérdés, hogy tavasszal még inkább kellenek a vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek. Noha a helyes táplálkozással a szervezetünk hozzájuthat a számára nélkülözhetetlen vitaminokhoz, ha szükség van rá, akkor nem árt gondoskodnunk a plusz bevitelről is. A fényszegény hónapok után különösen érdemes figyelni a D-, illetve a C-vitamin pótlására.

A hüvelygombát mindenképpen kezelni kell!

Ha már megtörtént a baj, akkor mindenképpen törekedni kell arra, hogy minél előbb elmúljanak a kellemetlen tünetek. A panaszok annyira gyötrőek, hogy nehéz róluk megfeledkezni. A viszketés és az égő érzés majd megőrjíti az embert, amit a kipirosodás és a gyulladás csak tetéz. A hüvelyváladék fehéres-sárgás színe, túrós-darabos állaga a hüvelygomba egyértelmű jele.

A hüvelygomba kellemetlen tüneteit helyi antimikotikus, azaz gombaellenes hatású kúpokkal, kenőcsökkel lehet csillapítani. Bizonyos esetekben szükség lehet szájon át szedhető gyógyszerre is, amit orvos írhat fel. A szájon át szedhető gombaellenes gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazott lokális terápia helyileg enyhíti a tüneteket, amíg a bevett gyógyszer hatni nem kezd, és a gyógyszeres kezelést követően is alkalmazható.

