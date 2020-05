Felfázás együttlét után?

A nők többségének nem kell bemutatni

A gyakori vizelési ingerrel, alhasi görcsökkel, pisiléskor tapasztalható csípő, viszkető, égő érzéssel, súlyosabb esetben véres vizelettel, lázzal járó hólyaghurutot (ismertebb nevén felfázást) a nők többségének nem kell bemutatni. Általában az egészséges bélflóra részét képezőE. colibaktériumok okozzák, amelyek a húgycsövön át a húgyhólyagba jutnak, és ott elszaporodva gyulladást idéznek elő.

Enyhe panaszoknál vény nélkül kapható gyulladáscsökkentők, görcsoldók, fájdalomcsillapítók vagy antibakteriális gyógynövénykészítmények, -teák segíthetnek a gyógyulásban. Amennyiben azonban tüneteink nem múlnak, netán súlyosbodnak, érdemes orvoshoz fordulni. Minél tovább várunk ugyanis, annál nagyobb az esélye, hogy afertőzéstovább terjed, és a vesénk vagy más kismedencei szerveink is megfertőződhetnek.

A szex is előidézheti

A felfázásnak számos kockázati tényezője van, ilyen például a vizelet tartogatása, a hüvelyflóra egyensúlyának bizonyos okokból történő felborulása, a menopauza vagy éppen a szexuális aktus. Kiválthatja az intenzív vagy gyakori együttlét, a rendszeres partnercsere, de jelentkezhet új kapcsolat kezdetén - nem véletlen, hogy a felfázást "nászutas betegségnek" is nevezik.

Nőként különösen figyelmesnek kell lennünk akkor, amikor összebújunk a párunkkal, a gyengébbik nem képviselői ugyanis - testük anatómiai felépítése miatt - hajlamosabbak az együttlét utáni hólyaghurutra. Húgycsövük rövidebb, emellett a húgycsőnyílásuk is közel van a végbélnyíláshoz, ahonnan a bélbaktériumok könnyebben átterjedhetnek. A kórokozók közösüléskor kifejezetten nagy eséllyel kerülhetnek a húgycsőnyílás közelébe, majd onnan a húgycsövön át fel a hólyagba. Ráadásul szex közben a hímvessző mozgása szintén segíti a felfelé történő haladásukat.

Így kerülhetjük el a bajt

Szerencsére nem kell lemondanunk a párunkkal való együttlétről ahhoz, hogy elkerüljük az aktus utáni hólyaghurut kialakulását. Ha betartunk néhány egyszerű, ám annál fontosabb szabályt, jelentősen csökkenthetjük a kockázatot. Az első és legfontosabb, hogy szex után mindig menjünk el vécére, pisilés közben ugyanis megszabadulhatunk a húgycsőbe került baktériumoktól. Egyes szakemberek egyébként úgy tartják, aktus előtt is érdemes kiüríteni a húgyhólyagot. Szintén célszerű mind az ágyba bújás előtt, mind utána megmosni a szeméremtájékot, de illatszert vagy fertőtlenítőszert tartalmazó szappanok, gélek helyett egyszerű, illatmentes szappannal, ami nem borítja fel a hüvely természetes egyensúlyát.

Általános érvényű szabály, ám betartásával megelőzhetjük többek között a felfázást is, ha székletürítés után a helyes törlési irányt (elölről hátrafelé) alkalmazzuk, alaposan megtisztítjuk a végbélnyílást és környékét, valamint kezet mosunk - utóbbit egyébként vécézés előtt se felejtsük el. Ezzel is csökken a veszély, hogy bélbaktériumok kerülnek a hüvelybe. Menstruáció alatt pedig lehetőleg tartózkodjunk a szextől! Ilyenkor a vér hüvelybe kerülése miatt megváltozik a hüvely pH-értéke, és a nők jóval fogékonyabbak a fertőzésekre.

Sokaknál bizonyosfogamzásgátlókészítmények is növelhetik a kockázatot, ezért a lokálisan alkalmazható spermicid gélek vagy az olyan méhen belüli fogamzásgátló eszközök helyett, mint például a spirál, valamint a pesszárium, inkább óvszerrel védekezzünk. A rendszeres és bőséges folyadékfogyasztás is segíthet abban, hogy elkerüljük a hólyaghurutot. A folyadékbevitelre közösülés után is figyeljünk, olyankor érdemes elkortyolni egy nagy pohár vizet, mert azzal könnyen "kimoshatjuk" a húgyhólyagba jutott káros baktériumokat.

Hólyaghurut alatt megengedett az együttlét?

Összességében elmondható, hogy amíg nem múlnak el afelfázástünetei, tartózkodjunk a szexuális aktustól, így gyorsabb és hatékonyabb lehet a gyógyulásunk. Célszerű azonban megkérdezni orvosunktól, hogy pontosan mikor bújhatunk újra ágyba a partnerünkkel, ez különösen igaz akkor, ha antibiotikumos kezelésre szorulunk. A gyógyulás azonban csak félsiker: szexuális aktus előtt és után továbbra is tegyük meg a szükséges lépéseket egészségünk megóvása érdekében, így megakadályozhatjuk a fertőzés kiújulását.