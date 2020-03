Nem akar megfertőződni? Figyeljen az alsóneműjére

Számít az anyag

Bár minden ruhadarabnál fontos, hogy jól szellőző, természetes anyagból készüljön, az alsóneműnél erre különösen ügyelnünk kell. Ha nem tesszük, egy olyan nyirkos, zárt közeg jöhet létre "ott lent", amely kedvez a kórokozók szaporodásának, így könnyebben felfázhatunk, de hüvelygomba vagy bakteriális vaginózis is nagyobb valószínűséggel jelenhet meg. Részesítsük előnyben a pamutból készült alsóneműket, és hanyagoljuk a szintetikus anyagokat, mint a nylon vagy a spandex.

Mindennap kell cserélni kell

Sokaknak szerencsére magától értetődő, hogy mindennap tiszta alsóneműt vesznek fel, sajnos azonban olyanok is vannak, akiknek ez nem prioritás. Pedig bizonyos szakemberek még azt is javasolják, hogy naponta akár többször is cserélhetjük a bugyinkat, ha így érezzük tisztának magunkat. Több okból sem érdemes egyébként napokig ugyanazt a darabot viselni: egyrészt a hüvelyfolyás miatt, másrészt, mert az alsónemű széklettel, vizelettel is szennyeződhet.

Éjszakára ilyenkor szabaduljunk meg tőle

Még mindig nem sikerült konszenzusra jutni abban a kérdésben, viseljünk-e éjszakára alsóneműt, vagy sem, Dr. Alyse Kelly-Jones szülész-nőgyógyász viszont azt mondja: akinek nincsenek intim problémái, aludhat így is, úgy is. Akinél viszont gyakran kialakulnak különféle fertőzések, az akkor jár jól, ha leveszi a bugyit, amikor ágyba bújik. "Így szellőzik a nemi szervünk, és nem alakul ki a kórokozók számára megfelelő környezet" - magyarázza a doktornő, aki azt javasolja, ha idegenkedünk attól, hogy alsónemű nélkül térjünk nyugovóra, viseljünk laza pizsamanadrágot, amelyet amilyen gyakran csak lehet, mossunk ki.

Az alsónemű-viselés szabályainak betartása csökkenti a fertőzések kockázatát. Fotó: Getty Images

Nem is olyan rossz a tanga?

Noha a legtöbb szakember nem ajánlja a tanga viselését, kutatók egyelőre nem találtak összefüggést a hordása és a hüvelygyulladás, bakteriális vaginózis vagy a húgyútifertőzéskialakulása között. Egy 2005-ös vizsgálat például arra az eredményre jutott, hogy a tanga viselése nincs hatással a hüvely pH-jára vagy a bőr mikroklímájára. Egy 2011-es tanulmányból pedig az derült ki, hogy a bakteriális vaginózis nem függ a fehérnemű anyagától, illetve attól, hogy betétet vagy tampont használunk.

Mindazonáltal érdemes körültekintőnek lenni, ha tangát hordunk. Ne viseljük gyakran, jól szellőző anyagból készült terméket válasszunk, és éjszakára semmiképpen se vegyük fel. Figyeljük, vannak-e tüneteink, kényelmes-e számunkra - ha bármi kellemetlent tapasztalunk, inkább mondjunk le róla.

Így mossuk ki

A hüvely egészségére az is hatással lehet, hogyan és mivel mossuk ki az alsóneműinket. Dr. Kelly Jones azt ajánlja, válasszunk hipoallergén mosószert, így megakadályozhatjuk, hogy a különféle kémiai anyagok irritálni kezdjék az intim tájékot. Szintén érdemes a többi ruhától külön mosni az alsóneműket (főleg, ha valamilyen hüvelyfertőzéssel küzdünk), hogy ne keveredjenek a testnedvek.

Évente vegyünk újakat

A Goog Housekeeping Institue szerint még a tiszta alsóneműn is több mint 10 ezer baktérium élhet. Mindemellett Dr. Charles Gerba mikrobiológus leszögezte: arra is van esély, hogy székletmaradványok vannak az anyagon. Érdemes tehát legalább évente kidobni a régi darabokat, és újakkal helyettesíteni azokat, így jelentősen csökkenthetjük a ránk leselkedő veszélyt. Ez a tanács kiemelten érvényes akkor, ha rendszeresen küzdünk valamilyen hüvelyi fertőzéssel.

Forrás: healthline.com