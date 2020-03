A hüvely így marad tiszta

Maga a hüvely egy izmos csatorna, amely összeköti a méhnyakat a külső nemi szervekkel, összefoglaló nevükön a vulvával. Dr. Suzy Elneil, a londoni University College Hospital urogynekológusa szerint a hüvely egészségének fenntartása a jó általános egészséggel kezdődik. "Ebbe beletartozik az egészséges táplálkozás és a testmozgás is. Az olyan mozgásformák, mint a gyaloglás vagy a futás, segítenek megőrizni a helyes hüvelyfunkciót, mivel erősítik a gátizmokat, illetve általában véve az egészségmegőrzést" - mutatott rá a szakember.

Hüvelyi folyás

A természetes menstruációs ciklus részeként jelentkező menzeszen túl is normális, ha a hüvelyből tiszta vagy fehér váladék ürül. Ezt a méhnyak termeli, és tévhit, hogy megjelenése szexuális úton terjedő fertőzésekre utalna. A hüvelyváladék mennyisége és megjelenése folyamatosan változik a női ciklus során, így például az ovuláció idején általában sűrűbbé válik, hasonlóvá, mint a tojásfehérje. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy az egészséges hüvelyváladéknak nincs sem erős szaga, sem élénk színe. Némi kellemetlen nedvességérzést okozhat, de viszketést vagy fájdalmat nem. Éppen ezért, ha bármilyen szokatlan, gyanús változást észlelünk, forduljunk orvoshoz.

Intim tisztálkodáshoz bőven elegendő a víz és a szappan. Fotó: Getty Images

Baktériumok a hüvelyben

Baktériumok sokasága él a női hüvelyben, szerepük pedig kulcsfontosságú a szerv védelmében. Az egészséges hüvelyflóra:

számszerű dominanciát biztosít, azaz kiszorítja a potenciálisan káros baktériumokat, amelyek esetleg bejutnak a hüvelybe;

részt vesz a hüvely pH-egyensúlyának fenntartásában;

természetes antibiotikumokat termel, ezáltal is segítve a kórokozók elpusztítását;

olyan anyagot termel, amely meggátolja, hogy a behatoló baktériumok a hüvelyfalhoz tapadjanak, majd megtámadják a szöveteket.

Az úgynevezett laktobacillusok 4,5 alatt tartják a hüvely pH-értékét, avagy savasságát, megakadályozva ezáltal, hogy ott más organizmusok képesek legyenek elszaporodni. A hüvelyi pH emelkedésével a laktobacillusok mennyisége és minősége csökken, egyéb baktériumok pedig elszaporodhatnak. Mindez fertőzéseket eredményezhet, így például bakteriális vaginózist, amelynek tünete a viszketés, az irritáció és az abnormális hüvelyváladékozás.

A helyes hüvelytisztítás

Higiéniai rutinunk során javasolt kerülni az illatszert vagy fertőtlenítőszert tartalmazó szappanokat, géleket, mivel ezek felboríthatják a hüvely egészséges bakteriális egyensúlyát és pH-szintjét, valamint irritációt okozhatnak. Egyszerű, illatmentes szappannal ugyanakkor érdemes naponta óvatosan megmosni a vulva környékét. Magát a hüvelyt a természetes váladékozás tisztán tartja belülről. Dr. Elneil szerint amenstruációidején naponta többször is tisztálkodhatunk, illetve kiemelten fontos a gáttájék, azaz a hüvely és a végbélnyílás közötti terület tisztán tartása.

Ami a hüvelyöblítés, avagy irrigálás gyakorlatát illeti, az több problémát okozhat, mint amennyi hasznot hoz. Kimossa ugyanis a hüvelyváladékot, valamint ártalmas lehet a hüvelyflórára nézve. "Nem gondolom, hogy az öblítés hasznos lehet bármilyen körülmények között is, mivel semmi mást nem tesz, csupán kimos mindent a vaginából, beleértve az egészséges baktériumokat is"- magyarázta Ronnie Lamont professzor, a brit Royal College of Obstetricians and Gynaecologists társaság szóvivője. Semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra nézve, hogy a hüvelyirrigálás védelmet nyújtana a szexuális úton terjedő vagy egyéb hüvelyi fertőzésekkel szemben, mi több, még fokozhatja is azok kockázatát.

Ugyancsak felboríthatja a hüvely természetes egyensúlyát az illatosított törlőkendők és intim dezodorok használata. "Ha a természet úgy tervezte volna meg a vaginát, hogy illatozzon, mint egy rózsa vagy egy levendula, akkor ez így is lenne" - hangsúlyozta Lamont professzor. Hozzátette, semmi másra nincs szükség a hüvely egészségesen tartásához, mint vízre és szappanra. Emellett teljesen normális, hogy a hüvelynek van egy jellegzetes szaga. "A hüvely illata a ciklus során változhat, és nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy ez valamilyenfertőzésvagy betegség jele lenne" - mondta dr. Elneil. Kitért azonban arra, hogy amennyiben a szag erőssé, zavaróvá válik, érdemes orvoshoz fordulni, mert ez esetben már valóban kezelést igénylő fertőzésre utalhat.

Biztonságos szex

Bizonyos baktériumok és vírusok szexuális aktus közben juthatnak a hüvelybe, beleértve például a klamídiát, a gonorreát, a nemi szervi herpeszt, a nemi szervi szemölcsökért felelős vírusokat, a szifiliszt és a HIV-vírust. Mindezek ellen a legbiztosabb védelmet az óvszer jelenti, amelyet minden szexuális együttlét alkalmával javasolt használni.

Forrás: nhs.uk