Ezt teszi a PMS a női testtel

Mikor érkeznek a PMS tünetei?

A PMS jellemzően a tüszőrepedés és amenzeszközött, vagyis a vérzést megelőző 7-10. napon jelentkezik változatos tünetekkel és intenzitással. Sokak életét keseríti meg: a számtalan testi és lelki panasz ugyanis hónapról hónapra rányomhatja bélyegét a mindennapokra. Mivel szokásos, mindennapi teendőinkben is gátolhat, negatívan befolyásolhatja az életminőségünket, ezáltal pedig környezetünkre, családunkra és baráti kapcsolatainkra is hatással lehet.

A PMS-tünetek ugyan a vérzés első vagy második napján elmúlnak, de odáig valahogy el is kell jutni. És mivel a kiváltó okok a mai napig nem pontosan ismertek, és nem létezik olyan terápia, amely mindenkinél egyformán beválna, úgy is mondhatnánk, hogy a menzesz előtti "hisztis időszakot" ki kell hordani lábon. Ebben pedig a minket körülvevő emberek támogatására is szükség lenne. Sajnos az általános tapasztalat ezzel szemben, hogy sokan nem tudnak ilyenkor mit kezdeni a szerintük csak "havibajos hisztérikáknak" kikiáltott nőkkel.

Mik a PMS tünetei?

A PMS-tünetek akkor jelentkeznek, amikor a szervezetben valamiért megbomlik a menstruációs ciklust vezérlő hormonok, az ösztrogén (tüszőhormon) és a progeszteron (sárgatesthormon) egyensúlya. Ezzel körülbelül 150 különböző szimptóma hozható összefüggésbe, ami persze nem egyszerre és nem mindenkinél jelentkezik. Ráadásul az sem mindegy, hogy a 20-as, a 30-as vagy éppen a 40-es éveinkben járunk: a fiatalabb hölgyek ugyanis gyakrabban szenvednek PMS-től. Kiváltó tényező lehet a szervezet vízháztartásának zavara, a mozgáshiányos életmód vagy éppen a túlzott stressz, de a családi vagy munkahelyi konfliktusok is felerősíthetik a panaszokat.

Az egyik legjellegzetesebb PMS-tünet az alhasi görcs. Fotó: iStock

Rendszerezésükkor érdemes külön kezelni a testi és a lelki jeleket, valamint az egyéb elváltozásokat. Testi tünet például - a teljesség igénye nélkül - a migrénes fejfájás, a szédülés, a bőrproblémák, illetve pattanások megjelenése, a súlygyarapodás és a puffadás, a mellfeszülés, az alhasi görcsök, az izom- és ízületi fájdalmak, az izzadás, a hányinger, a hasmenés, az étvágytalanság vagy éppen a túlzott kívánósság, az aluszékonyság, illetve az álmatlanság, valamint a zsíros bőr és haj is.

Lelki, avagy pszichés tünet az idegesség, az ingerlékenység, a túlérzékenység, a hangulatingadozás, a döntésképtelenség, a szorongás, a depresszió, a koncentráció zavara, a csökkent motiváció, a szomorúság- és letörtségérzés, valamint a váratlan dühkitörések. Mindezeken túl a PMS a szexuális vágy lanyhulását is okozhatja.

Mikor kell orvoshoz fordulni? A felsoroltak külön-külön még nem is tűnnének annyira elviselhetetlennek, sajnos azonban a PMS-től szenvedők közel 5 százaléka számára ezek a tünetek akár átmeneti munkaképtelenséghez is vezetnek. Ha a panaszok annyira erősek, hogy már szabadságot kell kivennünk, és már jóval a vérzés előtt, akár hetekkel a menzeszt megelőzően is megjelennek, mindenképpen keressük fel nőgyógyászunkat! Fontos, hogy szakember segítségével utánajárjunk, nincs-e egyéb elváltozás, amely a tüneteket kiváltja, fokozza!



Hogyan kezelhető a PMS?

Mivel nincs két egyforma női test, ami valakinél használ, másnál teljesen felesleges lehet. Ráadásul a PMS-tünetek változatos megjelenése és intenzitása nem is teszi lehetővé, hogy egyetlen módszerrel lehessen kezelni minden érintettet. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenkinek személyre és ciklusra szabott terápiára van szüksége. Ennek megállapításához és beállításához pedig sokszor elkerülhetetlen a szakorvosi konzultáció.

Van, akinek elég, ha életmódot vált, kerüli a finomított lisztet, a cukrot és a feldolgozott élelmiszereket. Ha csökkenti vagy elhagyja a koffein- és alkoholfogyasztást, valamint időszakosan kivezeti az étrendjéből a tejtermékeket és a glutént. Mások természetes gyógymódokkal kezelik a panaszaikat. Jótékony hatása van például a gyömbérnek, de a kamilla, a málnalevél és a cickafark is kiváló görcsoldó. Érdemes még megemlíteni az almaecetet és az édesköményt a puffadás ellen, az orbánc- és a citromfüvet pedig azért, mert kellemesen ellazít. Az omega-3-bevitel megemelése is ajánlott lehet. A lenmag jó lehet az idegeskedésre, a fahéj pedig gyulladáscsökkentésre.

Ha a változatos tünetek kezelésére szintetikus hatóanyagokat is alkalmazunk, fontos, hogy körültekintően tájékozódjunk arról, milyen tünetenyhítő szereket válasszunk. Mivel gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, görcsoldó, vízhajtó, nyugtató, feszültségoldó és altató is kapható recept nélkül, fontos, hogy ezekről kikérjük szakember véleményét. Ha pedig megvan, mely készítményekre van szükségünk, szedésekor mindig tartsuk be az adagolásra és alkalmazásra vonatkozó előírásokat!

PMS-kezelés hormonokkal? Egyeseknél indokolt és hatásos lehet orvos által javasolt hormontartalmú gyógyszerek alkalmazása is. Ez lehet hormonális fogamzásgátló, vagy más, az ovuláció visszaszorítására szolgáló készítmény is. Sajnos azonban a hormonkezelés sem tudja minden esetben garantálni az enyhülést: sőt, akár a tünetek fokozódását is előidézhetjük vele.