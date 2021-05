Természetesen érdemes először kideríteni, hogy pontosan milyen betegség áll a hányinger hátterében, mert az alapbetegség kezelésével a hányinger is elmúlik, vagy legalábbis jelentősen csökkenhet. A hányinger kezelésére számos gyógyszer is a rendelkezésünkre áll, de néhány egyszerű, otthoni módszerrel is enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket.

A citromban található hatóanyagok csökkentik a hányingert

a legtöbb ember jól tudja, hogy nagyszerűen használható a különböző gyomorbántalmak ellen, így a hányingert is csökkenti. A gyömbérben található illóolajok és vegyületek hatással vannak nemcsak a gyomorra és a bélrendszerre, de az idegrendszerünkre is, ennek köszönhetően nyugtató hatásúak.Egy kis darab friss gyömbért pucoljunk meg, reszeljünk le, majd ebből egy teáskanálnyit forrázzunk le két deci vízzel. Fedjük le, hagyjuk hatni öt percig, majd tegyünk hozzá egy kevés citromlevet és mézet. Még melegen kortyolgassuk el.nyugtató hatással van a gyomor nyálkahártyájára, így enyhíti a hányingert, és ehhez hozzájárul görcsoldó tulajdonsága is. Az egyik legegyszerűbb módszer, ha borsmentateát készítünk és ezt isszuk meg naponta két-három alkalommal, de az is segíthet, ha egy textil zsebkendőre cseppentünk néhány csepp borsmenta illóolajat, és ezt szagolgatjuk, ha ránk tör a rosszullét.található hatóanyagok szintén a segítségünkre lehetnek, főleg akkor, ha a hányinger mellé egyéb tünetek is társulnak, például fokozott gázképződés, puffadás vagy gyomorégés. Keverjünk össze egy teáskanál mézet és egy teáskanál citromot , majd ezt lassan szopogassuk el. A kortyonként megivott citromos víznek is hányingercsökkentő hatása van. Ha a hányinger olyan erős, hogy nem bírunk semmit lenyelni, vágjunk félbe egy citromot, és alaposan szagolgassuk meg. A citrom illata is segíthet a rosszullét elleni küzdelemben.