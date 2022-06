A húgyúti fertőzés öt jele

Hazánkban pénteken délelőtt vékonyodik a felhőzet, helyenként a nap is kisüt. Délután a napos időszakok mellett többször megnövekednek a gomolyfelhők, ezekből helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél napközben viharos északi lesz. Hajnalban 12, 17 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 18, 28 fok között alakul. Késő este 15, 20 fok lesz. Pénteken újabb front nem érkezik, de az érzékenyek még midig kettősfront jellegű tüneteket tapasztalhatnak. A fejfájás mellett a rosszullétek és a keringési panaszok is gyakoriak lehetnek, többen szédülést is tapasztalhatnak. A vérnyomáspanaszok csak estefelé kezdenek mérséklődni. Ingadozó hő- és komfortérzet jellemző, a kinti programok során változékonyságra kell készülni. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Viharos idő