Visszafordítható lesz az őszülés?

A New York-i Egyetem közelmúltban végzett tanulmánya szerint – melyről a brit Guardian számolt be – az őssejtek a haj öregedésével megrekednek a tüszőkben, és elveszíthetik érési és hajszínt megőrző képességüket. Bizonyos őssejtek, amelyek számos különböző sejttípussá képesek fejlődni, egyedülálló módon képesek a tüszőkben a növekedési rekeszek közötti átjárásra. Ezek a sejtek az életkor előrehaladtával elveszítik a mozgás képességét, ami őszüléshez vezet. A kutatás az egerek és az emberekben bőrében is megtalálható úgynevezett melanocita őssejtekre összpontosított.

A kutatók felvetették: ha eredményeik az emberekre is igazak, akkor az megnyithatja az utat az őszülés visszafordítása vagy megelőzése előtt.

A harmincas-negyvenes évektől a legtöbb embert utoléri az őszülés. Fotó: Getty Images

Talán meg tudjuk majd előzni

Az újonnan felfedezett mechanizmusok felvetik annak lehetőségét, hogy a melanocita őssejtek ugyanilyen rögzített elhelyezkedése az ember fejbőrében is létezhet – mutatott rá Qi Sun, a kutatás vezetője. Hozzátette, ha ez így van, akkor az elakadt sejtek újbóli mozgásának elősegítésével megnyílik a lehetőség az őszülés visszafordítására vagy megelőzésére.

Általánosságban elmondható, hogy a kaukázusi típusú emberek harmincas éveik közepén kezdenek őszülni, az ázsiaiak harmincas éveik vége felé, a sötét bőrűeknél viszont csak negyvenes éveik közepén kezd szemmel láthatóvá válni ez a folyamat.

A haj színét az szabályozza, hogy a szőrtüszőkben folyamatosan szaporodó melanocita őssejtek kapnak-e jelet az érésre, az érett sejtek termelik ugyanis a hajszínért felelős fehérjepigmenteket. Kutatók kiderítették, hogy normális hajnövekedés esetén a melanocita őssejtek folyamatosan ingáznak a fejlődő szőrtüszők rekeszei között. Ezekben a rekeszekben az őssejtek olyan jeleket kapnak, amelyek befolyásolják az érésüket. Azt is megállapították, hogy a melanocita őssejtek attól függően alakulnak át legprimitívebb őssejtállapotukból a következő érési szintre, hogy hol helyezkednek el. Az eredmények szerint ahogy a haj öregszik, kihullik, majd újra visszanő, az őssejtek egyre nagyobb számban rekednek meg a hajhagymában.

