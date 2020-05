Hírességek, akik migrénnel küzdenek

Serena Williams

A hivatásos teniszezőnő néhány éve jött rá, hogy általában a menstruációja idején fáj a feje. Ezzel nincs egyedül: körülbelül a nők 60 százaléka állítja, hogy a menzeszük alatt jelentkezik, illetve ekkor rosszabbodik a migrénes fejfájásuk. Erről valószínűleg a hormonok tehetnek.

Ben Affleck

A migrén főleg a nőket sújtja, de a férfiak 6 százaléka is szenved az erős, nehezen múló fejfájástól - például Ben Affleck is. A színészt 2006-ban - amikor a Hideg nyomon című filmet rendezte - kórházba is kellett vinni a forgatásról. Utólag azt nyilatkozta, valószínűleg a kevésalvásis rontott az állapotán.

Ben Affleck-et egy forgatásról kórházba is szállították migrénje miatt. Fotó: 123rf

Lisa Kudrow

A Jóbarátok Phoebe-jének gyerekként egy-egy disneylandi kirándulás után mindig megfájdult a feje. A színésznő szerint valószínűleg az egész napos izgalmakra reagált így a szervezete. Ugyanakkor apja és testvérei is rendszeresen panaszkodnak migrénre. Az orvosok szerint ez a fejfájástípus öröklődik: ha az egyik szülő migrénes, akkor a gyerekek 50 százalék eséllyel öröklik. Ha pedig mindkét szülőt kínozza a migrén, akkor az öröklődés esélye már 75 százalékra ugrik.

Janet Jackson

A híres énekesnő 2008-ban számos koncertjét lemondta vesztibuláris migrénje miatt. Ez a típus afejfájásmellett szédüléssel is jár. Ilyen esetben a beteg úgy érzi, forog körülötte a szoba, és érzékenyen reagálhat az erős fényekre, hangokra.

Elle Macpherson

A Test becenévre hallgató szupermodell rendszeresen jár akupunktúrára. Ez ugyanis jelentősen lecsökkentheti a migrének gyakoriságát. De a kezelésekkel javítható a hangulat és az alvásminőség, valamint mérsékelhető a szorongás is.

Marcia Cross

A Született feleségek Bree Van De Kamp-je a sorozatban megállíthatatlannak tűnik, a valóságban viszont gyakran ledönti a lábáról a migrén. Ráadásul nála hányinger és homályos látás is társul a fejfájáshoz.

Susan Olsen

Az 1961-es születésű színésznőnek 11 éves korában volt először migrénje. Ugyanis ilyen fiatalon sem ritka a nehezen múló, erős fejfájás. Szakemberek szerint ezt a 15 év alattiak 10 százaléka tapasztalja meg. Közülük sokan felnőttként is szenvednek a tünetektől.

Kristin Chenoweth

A színész-énekesnőnek botoxot ajánlott orvosa a migrén gyakoriságának csökkentésére. Ez elsőre talán furcsa megoldásnak hangzik, de a szakemberek valóban hatásosnak tartják, ha valakinél havonta legalább 15-ször jelentkezik az erős fejfájás. Tanulmányok szerint ez az eljárás felére csökkentheti a migrén gyakoriságát, de Kristin Chenoweth esetében például teljesen el is mulasztotta a rohamokat.

Carly Simon

A Grammy-díjas zenész fontos életmódbeli változtatásokat vezetett be, hogy ne fájjon annyit a feje. "Nem dohányzom, nem kávézom, kerülöm az alkoholt és próbálok nyolc órát aludni" - mondta korábban.

