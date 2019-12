A fejfájás 7 kevéssé ismert típusa

A különlegesebb migréneket specifikus mellékhatások kísérik, így azok ismeretében pontosan lehet diagnosztizálni és kezelni a későbbi eseteket - ez az egyetlen jó hírünk. De nézzük, hányféleképpen kínozhat a speciális fejfájás.

Retinális migrén A retinális migrén velejárója a vizuális zavar: lehet szó vakfoltról, vakságról, villódzásról vagy szikrázásról is. Ha erre nem akarunk gyógyszert szedni, akkor első körben érdemes kiszűrni a lehetséges okokat: túl kevés vagy túl sok alvás, stressz, bizonyos illatok, ételek vagy alkohol. Nem gondolunk rá, de akár az is kiválthatja, ha étkezéseinket kihagyjuk vagy túlzottan elcsúsztatjuk. Ha gyógyszert akarunk szedni, a verapamil, nortriptyline vagy topiramate hatóanyagú szerek segíthetnek.

Hemiplégiás migrén

Baziláris migrén

A migrénes fejfájásnak is több változata van

Okuláris migrén

Menstruációs migrén

Abdominális migrén

A fejgörcsöket még rosszabb tünetek is kísérhetik: a hemiplégiás migrén során- ez lehet, hogy tovább tart magánál a migrénnél is. Mindez gyerekeknél gyakoribb, és annyira komplex tünetegyüttesről beszélünk, hogy diagnosztizálni sem könnyű. Ha ilyet tapasztalunk magunknál vagy környezetünkben, forduljunk azonnal orvoshoz, mivel ezen fejfájás tünetei hasonlíthatnak a stroke-hoz is. Ilyenkor az orvos kalciumgátlót is adhat, hogy csökkentse a migrének gyakoriságát és intenzitását. baziláris migrénnél a migrénaurával együtt jár legalább kettő a következő tünetek közül:Ha ezt kezelni kell, akut esetekben NSAID-okat (nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszereket) kaphatunk, preventív gyógymód esetén verapamil, topiramate vagy lamotrigine hatóanyagú gyógyszerek jöhetnek szóba.Az okuláris migrének gyakran fájdalommentes, időleges látászavarokkal járnak együtt: érezhetjük úgy, mintha egy törött üvegen néznénk keresztül vagy egy egyre nagyobb vakfolt is kerülhet a szemünk elé, ami élesen villódzik vagy hullámos vonalakat vet elénk.Ha egy látászavart követően jelentkezik csak a fejfájás, akkor az egy hagyományos migrén egy aurával, nem pedig okuláris migrén. Tény, hogy egy okuláris migrén kifejezetten rémisztő tud lenni, ám amilyen ijesztő, annyira ártalmatlan. Gyógyszer és beavatkozás nélkül 20-30 perc alatt önmagától elmúlik. fájdalom és a hangulatváltozások mellett még a menstruációs migrén is megkeserítheti a nők életét. A migrénekkel küszködő nők mintegy 60 százaléka állítja azt, hogy aa hormoningadozások miatt ilyenkor a leggyakoribbak és a legerősebbek. Ha ezt kezelni akarjuk, kezdjünk neproxint szedni pár nappal a migrén becsült jelentkezése előtt és szedjük öt napon át a ciklus közben. Ha ezzel nem járunk sikerrel, érdemes NSAID-at szedni vagy beszéljünk orvosunkkal és kérjük meg, hogy írjon fel nekünk valami hatásosabb szert.Az abdominális migrénés azt jelzi, hogy a felnőttkorban migrénes fejfájások várhatóak. Ezen gyerekkori migrének sajnálatos velejárója a hányinger és a hányás, amely gyakran erős köldöktáji fájdalommal jár együtt - ezen rohamokhoz pedig sokszor nem is társul a fejfájás. Ezen rohamok sajnos rendszeresen jelentkeznek. Ezek ellen érdemes kis dózisban béta-blokkolókat szedni, amelyek csökkentik a későbbi migrének gyakoriságát, a többi hatás ellen pedig érdemes a hagyományosabb migréngyógyszerekhez fordulnunk.