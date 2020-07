Így csillapítható a migrénes fejfájás

Alapvetően kétféle módszer közül választhat: az állandó gyógyszerek megelőzik a rohamokat, illetve vannak olyan fájdalomcsillapítók, amelyek a már meglévő tünetek ellen hatásosak.

Melyik gyógyszert válasszam?

Fájdalomcsillapítás roham közben

Megelőző kezelés

A kezelés mikéntjét az orvos választja ki attól függően, milyen gyakran és mennyi ideig fáj a páciens feje, illetve okoznak-e a rohamok munkaképtelenséget. A terhesség és a szoptatás szintén kizár bizonyos gyógyszertípusokat, ahogy az is, ha a beteg még kiskorú. Szerencsére ma márMár fennálló roham esetén akkor érjük el a legjobb eredményt, ha rögtön bevesszük a gyógyszert, amikor a tünetek jelentkeznek. Enyhe migrén esetén hatásos az aszpirin, a nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő szerek (például az ibuprofen) vagy a paracetamol. Ezeken kívül vannak kizárólag migrénre használatos szerek, mint például az a kombinációs készítmény, amely paracetamolt, aszpirint és koffeint tartalmaz. Azonban ezeket a fájdalomcsillapítókat nem tanácsos túl gyakran vagy túl hosszú rohamok esetén szedni, mert fekélyt, gyomorvérzést okozhatnak.Ezek előnye, hogy spray és injekció formájában is elérhetőek, így gyorsabban hatnak, mint a tabletta. A triptánok mellékhatásai lehetnek hányinger, szédülés, álmosság és izomgyengeség. Nem ajánlott olyanoknak, akiknek nagyobb esélye van agyvérzésre vagy szívrohamra . Viszont nagy előnyük, hogy megszüntetik a migrén kísérőtüneteit is. A nem szteroid gyulladáscsökkentőkön és a triptánokon kívül használatosak még ergot alkaloidok, hányinger elleni szerek és opioidok is. Utóbbiak függőséget okozhatnak.Megelőző kezeléshez akkor szoktak fordulni, ha a betegnek négynél több rohama van havonta, a rosszullétek több mint 12 órásak, a roham közbeni fájdalomcsillapítás nem hatásos vagy meghosszabbodott migrénaura tapasztalható. Ha állandó gyógyszereket szed, csökkenhet a rohamok hossza, gyakorisága vagy intenzitása is. Ezeket a szereket az orvos javaslatától függően szedheti napi rendszerességgel vagy veszélyeztetett időszakokban (például menstruáció előtt) is.