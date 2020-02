Gyors és egyszerű torna nyakfájásra

Milyen okok állhatnak még a nyakfájás hátterében? Részletek itt.

A számítógép előtt végzett munka az egyik legjellemzőbb forrása a nyak-, a váll- és a hátfájdalomnak. A kijelző előtt görnyedve testtartásunk általában közel sem mondható ideálisnak, ez pedig igencsak megviseli az említett területeken található izmokat. A görcsössé, feszessé váló izomkötegek fájdalma akár más testrészekre is kisugározhat, így egyáltalán nem ritka, hogy fejfájást is előidéz. Ugyancsak komoly problémát jelent, hogy a fájdalmas tünetek az éjszakai pihenést is megzavarhatják, márpedig az alvászavaroknak hosszú távon súlyos egészségügyi következményei lehetnek.

A helytelen testtartás rendkívül kínzó nyaki fájdalomhoz vezethet

A legfontosabb ellenlépés természetesen, ha ügyelünk a megfelelő testtartásra. Ha viszont már kialakult a fájdalmas izomgörcs, akkor egyszerű nyaktornával is képesek lehetünk enyhíteni. A leghatékonyabb mozdulatsorokat Babocsay Zsófia gyógytornász, manuálterapeuta mutatja be az alábbi videóban.