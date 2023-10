Fájdalom: tényleg másképp érzik a férfiak és a nők?

Bár a fájdalom bárkit érinthet, az ezt célzó kutatások eredményei szerint a nők gyakrabban és többször éreznek fájdalmat, mint a férfiak. Hogy mégis melyik nem hogyan éli meg a fájdalmat, azt példákkal szemléltetve a The Guardian szedte össze. Válogatásukból az is kiderül, hogy bár a krónikus fájdalommal járó betegségek gyakrabban fordulnak elő nőknél, az egészségügyi szolgáltatók, a munkáltatók, sőt akár a szélesebb társadalom is kevésbé veszi őket komolyan. Ennek eredményeképp a nők sokszor úgy érzik: figyelmen kívül hagyják, elutasítják őket.

A migrén jóval több nőt kínoz, mint férfit. Fotó: Getty Images

Nőknél gyakoribb

Míg például a szívroham a férfiakat gyakrabban érinti, a szívkoszorúér-betegség inkább a nők körében szedi halálos áldozatait. Ennek ellenére a szív- és érrendszeri betegségeket még mindig széles körben a férfiak betegségének tekintik, és a megelőzés, illetve a kezelés terén a nőkre kevesebb figyelmet fordítanak. A British Heart Foundation (BHF) szerint ugyanis a nők 50 százalékkal nagyobb valószínűséggel kapnak téves diagnózist szívroham után, mint a férfiak. Ennek hátterében az állhat, hogy az ő esetükben a tünetek másképp jelentkeznek. Például, bár a mellkasi fájdalom ilyenkor férfiakra és nőkre egyaránt jellemző, a nőknél sokkal nagyobb valószínűséggel jelentkeznek olyan kevésbé gyakori tünetek, mint az emésztési zavarok, a légszomj és a hátfájás. A BHF kutatásából kiderül, hogy az egyenlőtlen ellátás miatt 10 év alatt több mint 8000 nő halt meg szívrohamban, és a szívrohamot követő 30 napban is több mint kétszer annyi nő hal meg, mint férfi.

Ám nem ez az egyetlen betegség, amely egyenlőtlenül oszlik meg a nemek között: a migrénes rohamok háromszor annyi nőt érintenek, mint férfit. A rohamok órákig, de akár napokig is eltarthatnak, és a fájdalom mellett hányingert, hányást, vagy szélsőséges hang- és fényérzékenységet is okozhatnak. Ezek a tünetek pedig gyakrabban és hosszabb ideig jelentkeznek a nőknél, ami valószínűleg hormonális okokra vezethető vissza. Szintén gyakoribb a nőknél az égő fájdalommal és hólyagszerű kiütésekkel járó övsömör, a krónikus és egész testet érintő fájdalom, fáradtság, alvászavar és izommerevség kísérte fibromyalgia, az úgynevezett fagyott váll szindróma, a komplex regionális fájdalom szindróma (CRPS), illetve a különféle ízületi gyulladások.