Ezek okozzák a létező legkínzóbb fájdalmat

A csapadékhajlam délelőtt átmenetileg több helyen csökken, és főként északkeleten a felhőzet is szakadozhat. A nap második felében azonban ismét mindenütt beborul az ég, és újabb csapadékhullám érkezik. A délnyugati megyékben eső, másutt havas eső, havazás is valószínű. Átmeneti vizes, tapadó hóréteg több helyen kialakulhat - amely elsősorban a magasabban fekvő helyeken akár vastagabb is lehet -, de késő délutántól enyhülés kezdődik, így gyors olvadásnak indul a hótakaró. Az északnyugati, nyugati szelet többször erős, olykor viharos lökések kísérik. A hőmérséklet a déli órák környékén általában 1 és 9 fok között várható, majd hazánk nagyobb részén visszaesik a hőmérséklet, ám a délnyugati, nyugati részeken tovább enyhül az idő.